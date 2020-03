Dritto e rovescio, 16 marzo 2020. Questa sera in prima serata su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico-sociale e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Questa puntata sarà dedicata all’emergenza Coronavirus ed al Decreto economico emanato oggi.

Dritto e rovescio, 16 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. In un periodo in cui non si fa che ripetere “Stai a casa”, Paolo Del Debbio ci porta da coloro che non hanno una casa dove stare in isolamento nell’emergenza. Per strada a Milano dove purtroppo sono molti i clochard. Con l’associazione Pro Tetto, il giornalista visita i senzatetto e porta loro da mangiare.

Interviene Giorgia Meloni in collegamento. La parlamentare racconta la sua quarantena e passa poi a commentare le manifestazioni di unione degli Italiani.

“Noi Italiani abbiamo bisogno della tragedia per ricordarci del nostro valore, per ricordarci chi siamo. C’è voglia di prendersi per mano ed è importante che usiamo questa energia anche dopo. “ – dice la Meloni.