Corrado Formigli conduce, questa sera 19 marzo, la nuova puntata di Piazzapulita. L’appuntamento è su La7 in prima serata, alle 21.20, subito dopo Otto e mezzo. Naturalmente l’attenzione è puntata sempre sull’emergenza coronavirus e su tutte le conseguenze che si avranno sia nel settore economico che in altri campi.

Piazzapulita puntata 19 marzo – focus su ospedale di Bergamo

Continua l’approfondimento della squadra di Piazzapulita, in prima linea per raccontare il nostro Paese che lotta contro il coronavirus.

Previsto un lungo focus sull’ospedale di Bergamo oramai al collasso e sul caso del focolaio nella Val Seriana. I numeri dei contagiati e dei decessi aumentano vertiginosamente di giorno in giorno. Peggio, purtroppo, di un bollettino di guerra. E le previsioni per il futuro attualmente non danno speranze a breve scadenza.

La seconda parte del talk show è dedicato alla crisi economica che va profilandosi all’orizzonte. Inoltre c’è un altro argomento di grandissima importanza di cui Corrado Formigli si occupa: la filiera produttiva che lotta per garantire gli approvvigionamenti.

E, infine, c’è il tema della corsa contro il tempo per la ricerca di una cura e il dibattito sui tamponi.

Gli ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono, questa sera: il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Segretario della CGIL Maurizio Landini, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Presenti anche l’immunologo Sergio Romagnani, l’economista Tito Boeri e il giornalista Mario Calabresi.

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita dove vederlo

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate.

Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone.