Analizziamo i momenti più trash della diciassettesima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 18 marzo si è concluso con una doppia eliminazione.

Fabio Testi ha perso al televoto nella sfida contro Antonella ed Adriana. Da settimane aveva espresso il desiderio di uscire e stavolta il pubblico ha deciso di accontentarlo. A causa dell’emergenza Coronavirus, è preoccupato per la salute dei suoi figli e spera di riprendere i contatti con loro il prima possibile. Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto a sorpresa un televoto flash tra Sossio, Licia, Teresanna e Valeria.Il più votato, Sossio Aruta, è il primo finalista della quarta edizione. Valeria Marini, invece è la seconda eliminata della puntata. Mercoledì prossimo scopriremo chi uscirà tra le nominate Antonella, Fernanda e Licia.

GF Vip 4 I momenti più trash della diciassettesima puntata

Sono continuati fino all’ultimo istante i dissapori tra Valeria Marini e Antonella Elia. Durante la diretta le due inquiline si sono sottoposte ad un’intervista doppia in stile Iene. Valeria si è recata nella mistery room mentre Antonella ha raggiunto il confessionale. Dalle banali domande poste dal conduttore – descrivila con tre aggettivi o racconta ciò non sopporti di lei- è emerso chiaramente che il loro dissidio è ormai insanabile. La Elia ha ottenuto una sorta di rivincita quando Valeria Marini è stata eliminata dal televoto flash. Finalmente non dovrà più condividere l’appartamento con un’inquilina che detesta.

Vengono così a mancare gli innumerevoli battibecchi così obsoleti da diventare noiosi e irritanti. Valeria Marini, oramai personaggio da reality, (Temptation Island Vip, L’Isola dei famosi, GF Vip 1) era diventata troppo ripetitiva a causa di comportamenti insostenibili. Per tale motivo, il pubblico l’ha esclusa dal gioco alla prima occasione. Bisogna prendere atto che il Fenomeno Marini nei reality è oramai consunto. Per il futuro bisogna lasciarla fuori.

GF Vip 4 Sossio Aruta ed Antonio Zequila

In ogni diretta Alfonso Signorini riserva sempre un piccolo spazio ad Antonio Zequila. Dopo la rubrica imbarazzante Zequila bum bum, sulle relazioni, vere o presunte con signore dello spettacolo e non solo, gli autori hanno scelto di cambiare rotta.

Con l’introduzione di Sossio Aruta speravano di suscitare in Zequila un forte spirito di competizione che lo incitasse a lottare per la conquista della leadership maschile. Ed infatti qualche risultato è stato ottenuto: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva conquistato le simpatie di alcune inquiline.

Ma Zequila adesso è stanco di recitare la parte del tombeur des femmes e non ha più interesse a combattere. Le conquiste fanno ormai parte del passato e in età matura ha compreso di desiderare al suo fianco solo Marina. La donna con cui ha avuto una relazione durata 9 anni. Lui l’ha sempre protetta dal gossip perché Marina non appartiene allo showbiz ma lavora in uno studio dentistico.

Non si sentono da cinque mesi, ma lei ha scritto una lunga lettera nella quale si schiera al suo fianco. Zequila è certo che l’amore non è finito, e una volta terminato il reality vorrebbe portarla all’altare. Ora che anche l’ex rubacuori è diventato un uomo virtuoso, quali colpi di scena inventeranno gli autori per creare nuove dinamiche?