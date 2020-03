Stasera in tv 20 marzo 2020. Rai 1 si affida alle repliche di Ulisse – il piacere della scoperta. In onda Quarto grado su Retequattro con una ampia pagina dedicata all’emergenza coronavirus. Ecco, nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 20 marzo 2020 – tutti i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse – il piacere della scoperta. Rivediamo “Alla scoperta della Cappella Sistina”, lo speciale che Alberto Angela ha dedicato a una delle meraviglie dei Musei Vaticani. Un’occasione per ripercorrere le vicende che hanno portato alla realizzazione di uno dei luoghi più visitati al mondo: si contano oltre ventimila turisti al giorno.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Due documentari dedicati a due grandi protagonisti dell’arte rinascimentale: Raffaello, del quale, il 6 aprile, ricorrono i 500 anni dalla morte e il Parmigianino, nato a Parma, la città che quest’anno è Capitale italiana della Cultura.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Focus sui fatti di cronaca nera che hanno colpito il pubblico con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Per le segnalazioni dei telespettatori, è sempre attivo il centralone: il numero è 02/30309010. In queste settimane si è parlato di nuovo dell’omicidio di Marco Vannini con nuovi sviluppi sull’indagato Antonio Ciontoli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche questa settimana Diego “Zoro” Bianchi non può che parlare dell’Italia alle prese con il coronavirus, tra emergenza sanitaria e preoccupazioni di ordine economico e sociale. Spazio poi alle polemiche politiche italiane e internazionali.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo chef Alessandro Borghese fa tappa nella Riviera di Ulisse: in lizza ci sono Bistro 23 (Sabaudia), Ricciola Saracena (Sperlonga), La Tana degli Artisti (Terracina), Lacocina (Gaeta).

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Partenza un po’ in sordina per Maurizio Crozza che, senza pubblico in studio per l’epidemia di coronavirus, ottiene il 4.95% di share contro il 6 dell’ultima puntata della passata stagione. Tra i nuovi personaggi, il magistrato Piercamillo Davigo.

I film di questa sera venerdì 20 marzo

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Lasse Hallstrom, Amore, cucina e curry, con Helen Mirren. Francia: la chef Mallory è preoccupata per l’apertura di un piccolo bistrot indiano vicino al suo ristorante. Presto scopre che il locale è gestito dal giovane Hassan, dotato di grande talento.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2016, di Gennaro Nunziante, Quo vado?, con Checco Zalone, Sonia Bergamasco. Checco (Checco Zalone) ha realizzato tutti i sogni della sua vita, compreso il posto fisso nella pubblica amministrazione. Ma ora deve fare una scelta: o si dimette, come vorrebbe la dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco), una spietata dirigente, o accetta il trasferimento lontano da casa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di David Leitch, Atomica bionda, con Charlize Theron. 1989. Alla vigilia della caduta del Muro, l’affascinante agente segreto inglese Lorraine (Charlize Theron) viene inviata a Berlino per recuperare un importante documento: la lista di tutte le spie occidentali presenti in città. Dovrà usare tutta la sua abilità per sopravvivere in una giungla di intrighi e tradimenti.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Tim Burton, Dark Shadows, con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Dopo due secoli di prigionia, il vampiro Barnabas è di nuovo libero. Ma scopre che i suoi discendenti sono andati in rovina e la città è in mano a una sua “vecchia” conoscenza.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Clint Eastwood, J. Edgar, con Leonardo DiCaprio. Tra geniali intuizioni investigative e segreti privati, si narrano la vita e la carriera del leggendario e temutissimo direttore dell’Fbi, J. Edgar Hoover, raccontata dal 1919 fino alla sua morte.

I film della piattaforma satellitare

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Will Gluck, Amici di letto, con Justin Timberlake, Mila Kunis. Jamie e Dylan, entrambi single, si ritrovano a lavorare insieme in una redazione. Tra i due nasce un’amicizia, che sfocia col tempo in una forte attrazione fisica; l’amore è dietro l’angolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Hervé Mimran, Parlami di te, con Fabrice Luchini, Leila Bekhti. Alain Wapler è un uomo d’affari costantemente impegnato, tanto da non poter dedicare tempo neanche alla sua famiglia. Ma un giorno un malore cambia il suo modo di vivere.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di John Dahl, Il giocatore, con Matt Damon, Edward Norton. Mike è un ex giocatore di carte, che ora sta cercando di cambiare vita. Quando un amico uscito di prigione ha bisogno del suo aiuto, però, torna al tavolo verde.