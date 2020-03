GF Vip 4 Adriana Volpe lascia la casa per problemi familiari

Adriana Volpe abbandona la casa del GF Vip 4 per problemi familiari. È questa la giustificazione data da Canale 5. La rete leader di Cologno Monzese infatti ha diramato un comunicato nel quale diceva chiaramente: «nel pomeriggio di giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip per motivi personali».

GF Vip 4 Adriana Volpe abbandona – le motivazioni

Inizialmente non erano molto chiare le motivazioni che avevano spinto l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia ad abbandonare la casa chiusa di Cinecittà. E la stessa azienda Mediaset non aveva dato ulteriori spiegazioni. Insomma Adriana Volpe ha abbandonato volontariamente la casa. Ma successivamente Alfonso Signorini, nel corso di una diretta Instagram sul profilo del settimanale Chi da lui diretto, ha fatto qualche rivelazione.

Il conduttore del GF Vip 4 ha sottolineato che già da una quindicina di giorni Adriana Volpe era preoccupata per la presenza di problemi molto seri nella sua famiglia. Signorini ha anche ribadito che gli autori e lui stesso avevano costantemente tenuto informata la Volpe di quanto stava accadendo ai suoi cari.

«Adriana ha avuto modo di parlare anche con suo marito e sua figlia per tutto il tempo in cui i problemi familiari sembravano gestibili. Ma ora la situazione era diventata insostenibile perché i problemi familiari si erano aggravati. Non ha avuto altra scelta che lasciare la casa».

Queste le parole di Alfonso Signorini che ha continuato: «sono contento della sua scelta che approvo in pieno. Di fronte ad una emergenza di questo tipo è giusto che lei sia presente in famiglia. Non posso però ammettere il nostro dispiacere perché il programma ha perso una grande protagonista».

Adriana Volpe negli ultimi tempi era considerata anche una possibile vincitrice del GF Vip 4. Aveva tenuto all’interno della casa un comportamento corretto e poche volte sopra le righe. Inoltre era anche abbastanza benvoluta da alcune coinquiline. Insomma c’erano tutti i presupposti perché diventasse la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Purtroppo non è stato possibile e adesso il reality di Canale 5 dovrà fare i conti con un’altra perdita non indifferente.

Il futuro di Adriana Volpe a Mediaset

Secondo voci ricorrenti Adriana Volpe avrebbe partecipato al reality di Canale 5 in versione celebrity per rincorrere un obiettivo preciso: diventare una conduttrice Mediaset.

I presupposti c’erano tutti, infatti si parlava di una sua presenza nella edizione del weekend di Mattino Cinque. La Volpe avrebbe potuto essere affiancata da Michele Cucuzza. Insomma per l’ex conduttrice di Rai 2 poteva succedere quanto era accaduto per Simona Ventura. Anche la Ventura, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi come concorrente, era diventata un volto Mediaset grazie ad alcuni programmi curati e gestiti da Maria De Filippi. Ricordiamo ad esempio selfie le cose cambiano e Temptation Island Vip.