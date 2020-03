Stasera in tv 27 marzo 2020. Ancora repliche su Rai1 con Ulisse – il piacere della scoperta. Tornano Quarto grado, Amici 19, Propaganda live. Ecco la programmazione per la serata di questa sera.

Stasera in tv 27 marzo 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse. Rivediamo una vecchia puntata del programma di Alberto Angela che, pur mantenendo lo spirito e l’esperienza accumulate in 18 anni di messa in onda, ha avuto una evoluzione sia nella tecnica di ripresa sia nella modalità del racconto. Alcune puntate sono state realizzate interamente all’estero.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Appuntamento straordinario con il programma di approfondimento a cura di Riccardo Iacona. Quasi d’obbligo il tema sul tavolo: la pandemia, con una particolare attenzione alla situazione italiana tra emergenza sanitaria e timori sulle possibili conseguenze economiche della “chiusura” nazionale.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Alessio Aversa introduce la puntata dedicata a Tiepolo, l’ultimo grande artista del Barocco. Le sue opere, apprezzate prima di tutto a Venezia, sono presenti nei principali musei del mondo. Si parla poi del grande Pablo Picasso.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Focus sui fatti di cronaca nera che hanno maggiormente colpito il pubblico nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, che anche questa settimana va in onda senza pubblico in studio. Per le segnalazioni dei telespettatori è sempre attivo il centralone: il numero è 02/30309010.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici 19. Penultimo appuntamento con la fase finale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Fra sette giorni scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. Dal 2 maggio, per 4 serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati dai talent, ballerini e cantanti.

Stasera in tv 27 marzo 2020 – La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Coadiuvato come sempre dai giornalisti Marco Damilano e Francesca Schianchi con il fumettista Makkox (Marco Dambrosio), Diego Bianchi intraprende il suo viaggio tra attualità e satira alla scoperta dell’Italia del terzo millennio.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Ancora un’occasione per rivedere i momenti più appassionanti dell’ultima edizione del talent, condotto da Lodovica Comello fino alla semifinale. La conduttrice è andata poi in maternità, lasciando il timone della finale a Enrico Papi.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Prosegue il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia. La tappa di oggi è Vicenza e a sfidarsi saranno “Giorgio Bolzani”, “Il Chicco di Grano”, “Garibaldi”.

I film di questa sera venerdì 27 marzo

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2008, di M. Patrick King, Sex and the city, con Sarah Jessica Parker. Le avventure di Miranda, Samantha, Carrie e Charlotte, quattro anni dopo l’ultima puntata della serie tv. Si riprende da Carrie che sta per sposare il suo amato Big.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2015, di Alan Taylor, Terminator Genisys, con Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke. Anno 2029. Il sergente Reese (Jai Courtney) viene inviato nel 1984 da John Connor per proteggere Sarah (Emilia Clarke), madre di John, e impedire che venga attivato Skynet. Durante l’imprevedibile viaggio incontra alleati come il Guardiano (Arnold Schwarzenegger) e nuovi pericolosi nemici.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Clint Eastwood, Invictus, con Morgan Freeman, Matt Demon. Per cercare di riunificare il Paese diviso da anni di apartheid, il presidente sudafricano Nelson Mandela sfrutta la popolarità della nazionale di rugby, che vincerà i mondiali del 1995.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Anthony Minghella, Il paziente inglese, con Ralph Fiennes. Toscana, Seconda Guerra Mondiale. Un’infermiera accudisce un uomo sfigurato e in fin di vita dopo un incidente aereo. Lui le racconta il suo grande amore per Katherine.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Brad Bird, Gli incredibili 2. Il produttore televisivo Winston Deavor e la sorella Evelyn ingaggiano Elastigirl per combattere il crimine e riportare alla ribalta i supereroi. Intanto Bob deve badare ai figli: Violetta, Flash e Jack-Jack.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 1985, di e con Sylvester Stallone, Rocky IV. Apollo Creed muore sul ring sotto i colpi del pugile sovietico Ivan Drago. Per vendicare l’amico, Rocky decide di recarsi a Mosca e combattere quello che non sarà un semplice incontro di boxe.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Roland Kibbee, L’uomo di mezzanotte, con Burt Lancaster. Scarcerato dopo una lunga detenzione per omicidio, Jim Slade trova lavoro come guardiano notturno di un campus universitario. Quando c’è un delitto, l’uomo s’improvvisa detective.