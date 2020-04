Tornano su Rai 3 le storie di Non ho l’età, il docu factual che racconta i nuovi amori delle persone over 65.

Siamo alle settima settimana di programmazione per la quinta edizione del programma che traccia un inedito e sorprendente spaccato dell’Italia di ieri e di oggi attraverso il racconto degli ultra sessantacinquenni,

Non ho l’età storie di amori tra over 65

Questa quinta edizione del programma, di 35 nuove puntate, riporta in giro per l’Italia, in grandi città e piccoli borghi. Dalla Sicilia alla Toscana, dall’Emilia al Trentino, dalla Puglia alle Marche, dalla Liguria al Veneto,si raccontano le storie di persone dai 65 ai 95 anni, molto diverse una dall’altra per età, contesto geografico, condizione sociale, background lavorativo, bagaglio esperienziale, carattere.

La storia di questa sera martedì 7 aprile ha come protagonisti Adriano e Carla di Trecastelli in provincia di Ancona.

Adriano e Carla sono freschi di fidanzamento. Si sono conosciuti grazie al sito di incontri per single Meeting a luglio 2019 e hanno deciso di scrivere a “Non ho l’età” per raccontare il loro amore. Carla aveva avuto la possibilità di altri due incontri prima di Adriano. Uno non si era presentato all’appuntamento e l’altro era troppo anziano. Adriano invece è arrivato a casa sua con un mazzo di fiori e lei si è subito innamorata. Lui si era iscritto a Meeting, quasi per scommessa, dopo una storia d’amore finita. E non si aspettava di poter incontrare la persona giusta. Adriano, tra l’altro, conosceva Carla di vista perché lei aveva un chiosco di frutta e verdura vicino al suo ufficio.

Non ho l’età storie mercoledì 8 aprile Walter e Natasha di Lanciano (Chieti)

Walter e Natasha avevano perso la fiducia nell’amore. Lui era stato tradito e la moglie lo aveva abbandonato senza spiegazioni. Lei si era lasciata alle spalle un matrimonio con un uomo alcolizzato e violento. Non si sarebbero mai aspettati di riscoprire l’amore a 60 anni, né di sposarsi una seconda volta dopo solo un anno di fidanzamento. Inizialmente, infatti, si erano conosciuti perché Walter aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse con le faccende domestiche. Oggi vivono insieme e lei si prende cura dell’anziana madre di Walter.

giovedì 9 aprile Paolo e Bianca di Milano

Paolo e Bianca si sono sposati l’anno scorso. Si erano conosciuti a dicembre del 2018 durante un torneo di bridge. Paolo era rimasto così colpito da quella signora con lo sguardo triste che alla prima occasione si è avvicinato per parlarle. Bianca aveva da poco perso il compagno di una vita, Paolo era rimasto single dopo vent’anni di relazione. In quel freddo dicembre gli venne quasi spontaneo chiedersi con chi avessero trascorso il Natale. Non avendo nessuno, decisero di condividere le loro solitudini e dal quel Natale non si sono più lasciati.

Bianca dice che le sembra di conoscere Paolo da una vita e per questo ha deciso di buttarsi in questa relazione così rapidamente: dopo tre mesi sono andati a vivere insieme e nel frattempo Bianca, che non si era mai sposata e sognava di farlo, gli ha proposto di convolare a nozze.

Non ho l’età venerdì 10 aprile Lorenzo e Paola di Asti

Paola e Lorenzo si conoscono in una sala da ballo ad Asti. Paola è in crisi con il marito e si sta per separare e, durante una serata, incrocia lo sguardo di Lorenzo. Da quel momento comincia ad osservarlo e a parlarne con le amiche, che le confermano che anche lui ricambia gli sguardi.

I due si incontrano varie volte e finalmente lui le chiede di ballare insieme. Ma solamente a Capodanno, durante una festa con gli amici, i due decidono di iniziare una relazione. Paola propone a Lorenzo di andare a vivere da lei, dal momento che entrambi vivono soli, ma Lorenzo ha un orticello che non vuole abbandonare e ci tiene alla sua indipendenza. Nonostante vivano separati, Lorenzo e Paola sono di grande supporto l’uno per l’altra e sono inseparabili.