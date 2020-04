Ascolti Tv lunedì 6 aprile 2020. Cala il gradimento per le repliche de Il Commissario Montalbano che pure vince la serata. Ottimi ascolti per Report. Il ritorno di Nicola Porro, dopo la malattia, ha conquistato il 7%. Ecco nel dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv lunedì 6 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Un Diario del ‘43 ha conquistato 5.970.000 telespettatori con 20%

Su Rai 2 Stasera tutto è Possibile ha intrattenuto 1.094.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 Report ha interessato 2.550.000 spettatori con 8.5%.

Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raggiunto 2.665.000 telespettatori con 9.5%

Su Rete 4 Quarta Repubblica con il ritorno di Porro: ha siglato 1.655.000 telespettatori con 7%.

Su Italia 1 Il film Harry Potter e i doni della morte: Parte I: 4.622.000 persone con 16.4%.

Su La 7 Il film L’uomo della pioggia ha convinto 710.000 telespettatori con 2%.

Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è scelto da 427.000 telespettatori con 1.4%.

Su NOVE Il film Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi: 328.000 con 1.1%.

Ascolti Tv lunedì 6 aprile 2020, la fascia preserale Testa a testa tra le repliche di Insinna e Bonolis Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.220.000 con 15.8% e 4.777.000 con 19.3% Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.269.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Blob 1.417.000 persone con 4.9% Su Canale 5 Avanti il primo! 3.122.000 con 15.7%. Avanti un altro! 4.604.000 con 19.2%. Su Italia 1 Ieneyeh sigla 588.000 persone con 2.7% Su La 7 Drop Dead Diva ha raggiunto 179.000 persone con 0.8% Su TV8 Cuochi d’Italia fa mettere a tavola 548.000 persone con 2% Su NOVE SonoLeVenti 207.000 persone con 0.7% Ascolti Tv lunedì 6 aprile 2020, l’access prime time Crolla Un Posto al sole con le repliche: dimezzati gli ascolti Su Rai 1 Camilleri Racconta ottiene 5.078.000 persone con 16.2% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.225.000 telespettatori con 3.9%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.178.000 con 3.8%. Un posto al sole 1.135.000 con 3.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha interessato 5.113.000 telespettatori, share 16.1%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.309.000 con 4.2% e 1.842.000 con 5.9%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.531.000 telespettatori con 4.9%. Su La 7 Otto e mezzo ha raggiunto 2.331.000 telespettatori con 7.4% Su TV8 Guess my age ha intrattenuto 670.000 telespettatori con 2.1%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco: 345.000 telespettatori con 1.1%.

Ascolti Tv lunedì 6, daytime mattutino

Agorà sempre leader, sfiora il 10%

Su Rai 1 UnoMattina: .265.000 con 15.9%. Messa di Papa Francesco: 1.291.000 con 25.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 416.000 con 4% e nella seconda parte 934.000 con 6%.

Su Rai 3 Agorà coinvolge 847.000 persone con 9.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.497.000 con 17.2% e 1.506.000 con 16.7%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 241.000 con 2.3% e 340.000 con 2%.

Su La 7 L’aria che tira 570.000 con 5.6%. L’aria che tira – Oggi 776.000 con 4.5%.

Ascolti Tv lunedì 6, day time pomeridiano

I film di Rai 2 conquistano gli stessi ascolti di Detto Fatto

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 1.713.000 con 8.7% e 2.135.000 con 12.8%. Il Paradiso delle Signore: 2.634.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 2.255.000 con 13.5%

Su Rai 2 L’isola di Katharina: 819.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 3 I grandi della Letteratura 492.000 persone con 3.1%. Geo: 1.477.000 con 8.5%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.194.000 con 14.1% e 2.382.000 con 13.4%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 924.000 telespettatori con 4.8%

Su La 7 Tagadà: 615.000 con 3.7%. TagadaDoc 423.000 con 2.8%.

Ascolti Tv lunedì 6, seconda serata

Bene Lessico civile con Recalcati su Rai3

Su Rai 1 Frontiere ha interessato 1.783.000 telespettatori con 11.1%.

Su Rai 2 Helen Dorn ha coinvolto 343.000 telespettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Lessico civile ha ottenuto 948.000 telespettatori con 4.4%

Su Canale 5 Tg5: 880.000 spettatori con 5.7%.

Su Rete 4 Il film L’inglese: 328.000 telespettatori con 5.1%.