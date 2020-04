Nuova puntata di Piazzapulita in onda giovedì 9 aprile in prima serata su La7. Corrado Formigli riporta l’attenzione sull’emergenza coronavirus ed affronta le conseguenze della pandemia nel nostro Paese e in tutte le altre nazioni interessate.

Piazzapulita 9 aprile – l’Europa dopo il coronavirus

Intanto nell’appuntamento odierno il conduttore propone nuovi reportage e inchieste dai centri che sono particolarmente in prima linea nella lotta alla micidiale infezione.

Il primo argomento su cui si sofferma Formigli riguarda lo stato attuale della lotta contro il virus sia nell’Italia che nel mondo. Nel nostro paese la battaglia non è stata ancora vinta. Purtroppo siamo in una fase cruciale con ancora molti decessi quotidiani e la curva dei nuovi contagi tarda a diminuire. Negli ultimi giorni, in particolare da domenica scorsa, la presenza di persone nelle strade è aumentata. E si moltiplicano i richiami del governo a restare in casa. Come evolve la situazione futura?

Altro argomento importante è il comportamento dell’Europa dinanzi ad una sicura crisi economica.

Piazzapulita – la tenuta dell’Europa

Che accade all’Europa da oggi in poi? E’ questo uno dei principali interrogativi a cui Formigli tenta di dare una risposta insieme ai suoi ospiti. Insomma è possibile il rischio di uno sfaldamento nella ricerca di una risposta corale alla crisi che sta investendo moltissimi paesi?

Altro step importante è la prova che sta dando il nostro Governo. Il conduttore cerca, nel dibattito, di far luce su come il Premier e i partiti di maggioranza stanno reagendo dinanzi ad alcune prese di posizione estremamente discutibili, soprattutto negli ultimi giorni.

L’esempio è l’attacco shock del quotidiano Die Welt che sprona la Merkel a non cedere sui coronabond. Perchè, dice l’autore dell’articolo, la mafia italiana sta aspettando i soldi degli aiuti.

La risposta dell’Italia non si è fatta attendere.

Infine Formigli si chiede: Quando saremo pronti per riaprire le attività? Quando inizia la cosiddetta fase due? Anche in questo contesto non esistono risposte certe.

Gli ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’ex Premier Enrico Letta, la giornalista Rula Jebreal e il sociologo Luca Ricolfi.

Presenti inoltre, il fisico informatico della Northeastern University Alessandro Vespignani, il farmacologo e Presidente dell’Istituto “Mario Negri” Silvio Garattini, l’immunologo del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche e il leader di Azione Carlo Calenda.

Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.