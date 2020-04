Food Network (canale 33) propone una nuova edizione di Fuori menù. Il programma di Discovery Italia torna con la guida di Damiano Carrara, in prima tv assoluta dal 9 aprile ogni giovedì alle ore 21:00. Dieci le puntate previste, ognuna della durata di un’ora.

Fuori Menù Food Network propone la nuova edizione con Damiano Carrara

Fuori menù è basato su un format semplice: due coppie si sfidano per dimostrare il proprio talento in cucina. Sono accompagnate dal nuovo padrone di casa Damiano Carrara.

Presente un uomo per tutte le mansioni, che le affiancherà nel ruolo di cuoco, aiuto cuoco, responsabile di sala, cameriere, maître, e persino entertainer e mental coach. Il giudice di Bake off Italia scandirà i tempi, sostenendo e spronando le coppie nel corso della sfida.

Nello scenario del ristorante L’Amùri di Milano, i concorrenti dovranno preparare un intero menù e portare a termine un servizio in grado di soddisfare venti clienti. Le coppie, composte da uno chef amatoriale e da un responsabile di sala, avranno due ore per cucinare, coordinare la squadra di cuochi a disposizione e allestire la sala, e un’ora per completare il servizio.

Fuori menù la giuria

Come in ogni talent culinario che si rispetti, anche Fuori menù avrà una giuria. In sala ci saranno due osservatori speciali, gli avversari, che oltre a commentare le portate e il servizio dell’altra coppia, potranno votare e richiedere un imprevedibile fuori menù, una preparazione extra a loro scelta.

Giudici della puntata saranno gli stessi clienti che daranno un voto da 1 a 10 per il menù e da 1 a 5 per la mancia, che rimarrà nascosta fino al termine della gara e che potrà completamente cambiare il punteggio iniziale. Chi riuscirà a preparare un menù completo e a conquistare il palato dei commensali, è il vincitore di puntata.

Fuori menù, dove vederlo

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

Il programma è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.