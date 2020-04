Un gruppo di attori de Il Paradiso delle Signore daily è protagonista di una web serie che arriverà tra poco in rete. Il progetto è nato per tenere desta l’attenzione sulla soap opera del daytime pomeridiano di Rai 1. Infatti le riprese de Il Paradiso delle Signore sono state interrotte il 9 marzo a seguito dell’emergenza coronavirus che ha bloccato tutti i set televisivi e cinematografici.

Il Paradiso delle Signore web serie – protagonisti, riprese, curiosità

In effetti Il Paradiso delle Signore andrà in onda ancora per una decina di giorni. Successivamente i telespettatori non riusciranno a sapere qual è la conclusione di tutte le storyline in cui sono coinvolti. Ed allora ecco l’idea di un gruppo di attori de Il Paradiso delle Signore. Girare una web serie rimanendo ognuno a casa propria. Il titolo per adesso è provvisorio.

I protagonisti certi che vi prendono parte sono Giorgio Lupano che interpreta nella serie il ragionier Luciano Cattaneo e Ilaria Rossi, la stilista Gabriella Rossi del grande magazzino. Vi prendono ancora parte Federica De Benedittis che è Roberta nella serie ed Emanuel Caserio che dà il volto a Salvatore Amato, ex fidanzato di Gabriella Rossi.

Questi sono i protagonisti principali ai quali se ne aggiungeranno anche altri. Le riprese della web serie sono previste a giorni. L’idea è nata da Manuel Casella che ne ha scritto anche i testi. La fruizione del prodotto dovrebbe coincidere proprio con la conclusione delle puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai 1.

Le puntate dovrebbero essere cinque, forse anche più, e il rilascio potrebbe durare nel tempo proprio per tenere viva l’attenzione.

Web serie – trama

La trama della web serie interpretata dagli attori de Il Paradiso delle Signore è incentrata proprio sul periodo di quarantena che tutti gli italiani stanno vivendo. Dalla reclusione in casa nascono però storie che riguardano tutti i protagonisti. Insomma la quarantena è un pretesto per affrontare e raccontare in maniera divertente le vicende dei giovani personaggi.

La particolarità è che gli attori del Paradiso avranno dei ruoli completamente differenti dai personaggi da loro interpretati nella soap di Rai 1. Inoltre ogni puntata sarà incentrata su un personaggio che sarà al centro della vicenda. È l’occasione giusta per gli attori di proporsi anche in ruoli differenti. Ognuno userà linguaggi diversi, look finalizzati a proporli ai telespettatori in maniera non riconoscibile dal cast de Il Paradiso delle Signore. Naturalmente saranno gli attori a curare il proprio look, le riprese e l’ambientazione. Il tutto restando all’interno delle proprie abitazioni.

Insomma sarà un progetto singolare che certamente interesserà il popolo del web.

Sottolineiamo infatti che i personaggi hanno voluto differenziarsi da Il Paradiso delle Signore e offrire un nuovo modello per i tanti fan che li seguono nel corso delle puntate della soap opera.