Stasera in Tv 10 aprile 2020. Serata dedicata ai riti della via Crucis del venerdì santo. Torna Propaganda live. E Nove ripropone I migliori fratelli di Crozza. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in Tv 10 aprile 2020 – tutti i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.00, Rito della Via Crucis. Le norme di sicurezza sanitaria impongono un importante cambiamento alla Via Crucis presieduta da papa Francesco. La processione lungo le 14 “stazioni” non si svolgerà al Colosseo, bensì in Piazza San Pietro chiusa al pubblico. Al termine il Pontefice pronuncerà la sua preghiera in Mondovisione.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Due documentari sulla tutela del patrimonio artistico in Italia. Si parte dal racconto delle accurate indagini su tre storici furti di opere d’arte; poi le emergenze, dall’Alluvione di Firenze al terremoto in Centro Italia del 2016.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Paperissima. Per una rilassante serata in famiglia torna con un appuntamento speciale il programma ideato da Antonio Ricci. Al centro, filmati amatoriali che hanno come protagonisti bambini che ruzzolano, animali stravaganti che vogliono stare “vicini vicini”, esilaranti incidenti domestici e acrobazie malriuscite.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Diego Bianchi commenta i principali fatti di attualità e politica assieme al fumettista Makkox. Ottimi gli ascolti della puntata del 20 marzo che ha ottenuto il record stagionale: 1.391.000 telespettatori ed uno share pari al 6.2%.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – The Best Of. Continua il meglio dell’ultima stagione condotta da Lodovica Comello. I giudici sono Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Rivediamo, tra gli altri, il tredicenne Francesco Carrer.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. In attesa della ripresa delle puntate in diretta, Maurizio Crozza continua a proporre il meglio delle puntate già trasmesse. Lo vediamo, tra l’altro, nei panni del ministro degli Esteri Luigi “Giggino” Di Maio.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa arrivano a Livorno per trovare la migliore pasticceria della città. A sfidarsi in questa puntata sono i locali “Pasticceria Cristiani”, “Manalù”, “Pasticceria Cerretini”.

I film di questa sera venerdì 10 aprile

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 1978, di Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, con Francesca Moriggi, Luigi Ornaghi. In una cascina della campagna bergamasca, alla fine dell’Ottocento vivono quattro famiglie di contadini. “Batistì” (Luigi Ornaghi), capofamiglia di una di esse, taglia un albero senza avvertire il padrone del terreno: vuole fabbricare un paio di zoccoli nuovi al figlio Domenico. Verrà scoperto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, C’est la vie – Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri. Pierre ed Héléna vorrebbero che nel giorno del loro matrimonio tutto fosse perfetto. Ma presto, la cerimonia “sobria” che sognavano, sfugge al controllo del wedding planner Max.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1961, di Blake Edwards, Colazione da Tiffany, con Audrey Hepburn, George Peppard. New York, Anni 60. Holly (Audrey Hepburn) e Paul (George Peppard) abitano nello stesso palazzo. Lei, bizzarra e affascinante, si fa mantenere da un giro di amici. Lui, scrittore di belle speranze a corto di ispirazione, si fa aiutare finanziariamente dalla ricca e matura Liz.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Angelina Jolie, By The Sea, con Angelina Jolie, Brad Pitt, Mélanie Laurent. Vanessa e Roland lasciano New York e si recano in Francia nel tentativo di risolvere la loro crisi matrimoniale. L’arrivo di una coppia di sposi in luna di miele darà una svolta alla loro vita.

Su Top Crime, alle 21.10, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan, con Kit Harington. Il piccolo Rupert ha una passione smisurata per John F. Donovan, star della televisione americana. Fan irriducibile, avvia con lui una corrispondenza che nasconde a tutti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Marc Forster, Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Il piccolo Christopher Robin è cresciuto. Dopo aver lasciato i suoi amici del Bosco dei 100 Acri, si è sposato e ha una bambina. Ma un giorno il passato torna a fargli visita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1997, di Wes Craven, Scream 2, con Neve Campbell, David Arquette. Quando il film ispirato alla storia di Sidney esce nelle sale cinematografiche, un killer mascherato inizia ad imitare l’assassino della pellicola, seminando il panico.