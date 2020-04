Nella puntata del 10 aprile de Il Paradiso delle Signore, Adelaide di Sant’Erasmo e Achille Ravasi partono per il viaggio di nozze. I due si sono uniti in matrimonio e sono pronti a vivere la loro vita insieme. Non tutto, però, è come sembra. E la contessa Adelaide non può nascondere di nutrire ancora un grande affetto per il cognato Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore 10 aprile – la rivelazione di Lodovica

Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui. Il sentimento tra loro è molto forte al di là del matrimonio con Ravasi che la contessa ha sposato per ripicca. Ma se ne pentirà molto presto.

Federico Cattaneo (Alessandro Fella) in Svizzera, continua ad essere molto freddo con Roberta che si sente impotente. Al Paradiso, intanto, Vittorio, in un primo tempo mi mostra arrabbiato con Laura per avergli mentito rispetto alle uova di Pasqua.

Ma quando viene a conoscere la sua storia, le perdona la bugia. Marta, presente alla conversazione, cerca di nascondere il suo disagio: anche lei sta mentendo al marito sul farmaco che assume da qualche tempo per curare la sterilità. Nel frattempo Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e coinvolge anche Riccardo. Ed è proprio durante questa serata che la Brancia rivela una sconvolgente verità. Riccardo resta letteralmente sconvolto.

Il Paradiso delle signore dove eravamo rimasti

Marcello informa Roberta che Federico potrebbe aver intuito che tra loro due c’è stato qualcosa in sua assenza.

Al momento di congedarsi dal fidanzato, la ragazza cede e gli confessa del bacio con il giovane Barbieri. Federico la lascia freddamente senza spiegazioni e parte per la Svizzera.

Angela, temendo di non essere all’altezza della situazione, decide di non partecipare alle nozze della Contessa. Ma Riccardo cerca di farle cambiare idea. Ludovica si presenta a sorpresa al Paradiso, ma non sembra intenzionata a rovinare la storia tra i due.

Nel frattempo Vittorio accorda un permesso a Laura per finire di confezionare le uova di Pasqua e, poiché l’indomani mancherà anche la Barbieri, d’accordo con Clelia e Marta, chiede ad Armando di stare alla cassa, il quale si mostra divertito di trovarsi nel ruolo di una “Venere”.

Intanto Umberto è sempre più solo nella sua battaglia per dimostrare la disonestà di Ravasi, ma la sera prima delle nozze chiede ad Adelaide un’ultima cena insieme.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.