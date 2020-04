Ieri, sabato 18 aprile 2020, si è tenuto “One world together at home”, uno speciale televisivo, un concerto virtuale in supporto alla lotta alla pandemia.

Le più importanti star del panorama musicale internazionale si sono strette in un metaforico abbraccio per manifestare il proprio sostegno a coloro che lottano ogni giorno contro il Coronavirus (gli operatori del settore sanitario). Il concerto è volto inoltre a sensibilizzare in merito alla raccolta fondi promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

One World Together at Home – La musica internazionale contro il COVID 19

“One world together at home”, evento fortemente voluto da Lady Gaga, è stato un susseguirsi di emozionanti interventi di musicisti, cantanti, attori e personaggi amati.

Tra gli intervenuti: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Stevie Wonder, Victoria Beckham.

Hanno condotto la serata tre storici conduttori americani: Jimmy Fallon (“The Tonight Show”), Jimmy Kimmel (“Jimmy Kimmel Live”) e da Stephen Colbert (“The Late Show con Stephen Colbert”).

Dove e quando vedere l’evento integrale

Il concerto è stato trasmesso live in contemporanea in tutto il mondo. Per l’Italia è andato in onda, dalle ore 2 su Rai 1, uno speciale condotto da Fabio Canino ed Ema Stokholma, accompagnati da ospiti speciali. Sono intervenuti tra gli altri: Malika Ayane, Paolo Stella, Antonio Marras e Leo Gassmann.

L’evento sarà riproposto interamente questa sera, alle ore 21, su MTV (canale 130) di Sky.

Sarà inoltre possibile rivedere “One world: together at home” in streaming sulla piattaforma Raiplay e su Now Tv.

Un evento storico, il mondo si unisce in un abbraccio

“Il sistema delle Nazioni Unite è completamente mobilitato per sostenere le risposte dei Paesi. Per mettere le nostre catene di distribuzione a disposizione del mondo e sostenere un cessate il fuoco globale.

Siamo orgogliosi di unire le nostre forze con “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” per aiutare a sconfiggere la trasmissione del virus. Minimizzare gli impatti socio-economici a livello mondiale e lavorare fin d’ora insieme per portare avanti obiettivi globali per il futuro. Siamo tutti coinvolti in questa pandemia e insieme la affronteremo e sconfiggeremo” – ha affermato il Segretario Generale del Nazioni Unite, António Guterres.

Questo evento ha avuto un valore storico inestimabile, è la manifestazione tangibile che tutto il mondo è unito e compatto nella lotta ad un nemico comune sconosciuto e spaventoso, ma non invincibile.