Stasera in tv 1 maggio 2020. Cambia radicalmente aspetto l’appuntamento con il tradizionale Concertone del 1 maggio. Viene trasmesso solo da Rai 3. Canale 5 trasmette la pellicola di fantascienza Contagion basata su un virus che ricorda moltissimo il Coronavirus. La rete aveva previsto la replica di Scherzi a parte. Continua su La7 Propaganda live. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 1 maggio 2020 – programmi Rai

Su Raitre, alle 20.00, il programma musicale Concerto Primo Maggio. L’emergenza sanitaria rivoluziona anche la storica kermesse musicale organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il concerto di Roma, che viene trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada e dall’Auditorium Parco della Musica, sarà ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Uno sguardo sui giovani proiettati nel mondo dell’arte, come lo street artist Jorit, lo scultore Jago e la performance artist Virginia. Segue il racconto corale di esperti e amici dedicato a Piero Guccione, uno dei maestri dell’arte contemporanea.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica. Ma anche questa settimana il programma si occupa della lotta al coronavirus: le novità della medicina, la corsa al vaccino e i provvedimenti del Governo.

Programmi La7, Tv8, Nove,Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Buoni ascolti per il talk di Diego Bianchi che sfiora il 6% di share (1.381.000 spettatori) e, in linea con le disposizioni governative sul coronavirus, va in onda senza pubblico. Non mancano i collegamenti con gli ospiti da casa.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – The Best Of. Una nuova occasione per vedere le migliori performance degli artisti che hanno partecipato al talent. In giuria abbiamo visto anche Claudio Bisio, che nell’ultima edizione è stato sostituito da Joe Bastianich.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. La situazione politica del Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui continuiamo a vedere il meglio. Tra le imitazioni, quella di Vittorio Feltri, direttore di “Libero”.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Prosegue il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa, alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia. La tappa di oggi è la Valle d’Itria e a sfidarsi sono le pasticcerie “Bar Fod”, “Velletri” e “Emalu”.

Stasera in tv 1 maggio 2020 – i film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2008, di Alberto Negrin, Pane e libertà, con Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea. Una biografia di Giuseppe Di Vittorio, figura storica del sindacalismo italiano. Nato in Puglia alla fine dell’Ottocento, è costretto a lasciare la scuola per lavorare nei campi. In quegli anni drammatici matura il suo impegno per garantire ai lavoratori condizioni di vita dignitose.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Mikael Hafstrom, Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Sylvester Stallone. Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1976, di Bernardo Bertolucci, Novecento, con Robert De Niro, Gérard Depardieu. L’avvento del fascismo spezza il legame tra il latifondista Alfredo e il contadino Olmo, divisi da opposti destini. La guerra di Liberazione, però, riuscirà ad avvicinarli.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Gillian Armstrong, Charlotte Gray, con Cate Blanchett. Durante la Seconda Guerra Mondiale la scozzese Charlotte Gray decide di trasferirsi in Francia per arruolarsi nella Resistenza. La donna spera così di ritrovare il fidanzato.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis. Un gigantesco asteroide minaccia la terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere e alla sua squadra di operai.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What Women Want, con Mel Gibson. Dopo una scossa elettrica, Nick Marshall, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

I film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, con Leonardo Di Caprio. Los Angeles 1969. Rick, attore di serie tv western in declino e lo stuntman Cliff non trovano ingaggi. Il loro destino s’intreccia con quello di nuove star tra cui Sharon Tate e Roman Polanski.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2014, di Eric Darnell, Simon J. Smith, I pinguini di Madagascar. I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono assoldati per un’importante missione. Devono fermare il malvagio Octavius Tentacoli, che minaccia di trasformare i loro simili in mostri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di Jonathan Mostow, Terminator 3 – Le macchine ribelli, con Arnold Schwarzenegger. Un nuovo cyborg viene inviato per eliminare John Connor, leader della resistenza umana contro le macchine. Ma a proteggerlo c’è il vecchio T-101.