Giovedì 30 aprile, in diretta dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda la seconda puntata di 4 Ristoranti con la conduzione di Alessandro Borghese.

Dopo Venezia, il conduttore si reca in Valle D’Aosta per assaporare la migliore zuppa della regione alla quale assegnare il bonus. Partecipano alla gara il Campo Base di Corinne, La Grolla di Ehprem, il Novez di Davide e il Bar Ristorante Chiecco di Anna.

Nella diretta del 30 aprile, Alessandro Borghese si trova in Valle D’Aosta per eleggere la migliore zuppa. Si sfidano i seguenti ristoranti : Il Campo Base, Bar Ristorante Chiecco, La Grolla ed il Novez. I ristoranti si trovano ad alta quota, tra le piste sciistiche della zona.

Anna è la proprietaria del Chiecco che si trova accanto alle piste. Il compagno si occupa della cucina mentre lei prepara personalmente i dolci. Il Novez di Davide si trova a 2000 metri a livello del mare,la sua cucina è ricerca assoluta agli ingredienti del territorio. Il Campo Base di Corinne si affaccia sul Monte Rosa, i piatti spaziano tra quelli tradizionali e quelli tibetani in quanto Corinne è affascinata dal buddismo. Infine la Grolla di Ehprem offre tutti i piatti tipici valdostani.

4 Ristoranti La Grolla

I ristoratori entrano ne La Grolla per la classica ispezione. Hanno apprezzato la location perché è accogliente e ci sono oggetti vintage che si avvicinano allo stile da baita. Il ristorante offre 7 menù fissi.

Gli ospiti scelgono la fonduta, la zuppa di cipolle,la zuppa valpellinentze,ravioli e cannelloni vegetariani. I sapori sono decisi ma la pasta dei ravioli è leggermente spessa sui bordi e le zuppe sono troppo liquide. Ottimi invece la fonduta e i dolci come il tiramisù, creme brulée ai frutti di bosco. Il conto è di 295 euro, cifra considerata ragionevole. Ehprem ottiene 75 punti.

4 Ristoranti diretta 30 aprile Chiecco

Il ristorante Chiecco si trova nel comprensorio di Courmayeur. Il locale è stracolmo di oggetti particolari che soffocano leggermente l’ambiente. Il menù di Anna è molto variegato, sono presenti piatti tradizionali e piatti innovativi.

I ristoratori ordinano Zuppa di cipolle, mozzarella di bufala, minestrone, robiola con mostarda di frutta, cinghiale e flan di broccoli. Gli ospiti sono soddisfatti dei primi e dei secondi, buoni i sapori e le consistenze. Giudici soddisfacenti anche per i dolci, rigorosamente fatti in casa. Non solo lo strudel o il flan di cioccolato ma anche il gelato al pistacchio e nocciola. Per la cena i convitati hanno speso 216 euro, prezzo ritenuto giusto. Anna al momento guida la classica con 86 punti.

4 Ristoranti il Novez

Gli sfidanti considerano il locale Novez di Davide troppo minimal e senza personalità. A cena ordinano salmerino al vino, merluzzo, salatina invernale affumicata, spaghetto alla barbabietola. E in aggiunta il cervo, la zuppa di cipolle e la zuppa di cavolo rosso.

Il salmerino era troppo ricco di sale e non hanno gradito il tipo di affumicatura dell’insalata.

Come dolci degustano la meringa all’ italiana, frolla con crema al limone, morbido cioccolato e ricotta al cioccolato. La cena è costata circa 217 euro, buon rapporto qualità-prezzo. Davide ottiene 87 punti e passa in testa alla classifica.

4 Ristoranti diretta 30 aprile Il Campo base

L’ultimo ristorante in gara è il Campo base di Corinne. Lo staff indossa abiti tibetani e l’arredamento rispecchia pienamente la personalità della proprietaria. I dettagli orientali hanno affascinato i ristoratori.

Una volta a tavola, ordinano la zuppa di castagne con farina di mais e formaggio,un vegan burger e dei ravioli di carne, di verdura e di formaggio. Inoltre scelgono anche l’humus, la zuppa valdostana, gnocchi di patate alla fonduta.

La zuppa di castagne è troppo dolciastra, il vegan burger è troppo secco.Tra la portata dei primi e dei secondi i camerieri non hanno cambiato le posate. Il conto è di 114 euro. Corinne conquista 82 punti.

4 Ristoranti La classifica