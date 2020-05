Stasera in tv 4 maggio 2020. Continua su Canale 5 la saga Il Signore degli Anelli. Sono ancora molte le repliche presenti nei palinsesti. Su Rai 1 viene riproposto un altro tv movie del Commissario Montalbano. Invece, su Rai 3 e Rete 4 permangono gli appuntamenti classici con Report e Quarta Repubblica.

Stasera in tv 4 maggio 2020 – programmi Rai

Rai 1 trasmette alle 21.25 in replica il tv movie Il Commissario Montalbano: Le ali della Sfinge. Montalbano sta vivendo un brutto momento. I continui litigi con la fidanzata Livia lo fiaccano, e la distanza fra i due non aiuta. Ma una donna viene trovata morta in una discarica, e si annuncia un caso molto difficile da risolvere. Incalzato su più fronti, il commissario dovrà lottare stavolta contro il prepotente desiderio di mollare tutto, e andarsene via.

Stasera tutto è possibile è in replica anche oggi su Rai 2 alle 21.20. La puntata del comedy show di stasera, 4 maggio 2020, è a tema “Cooking”. Conduce Stefano di Martino, con ospiti Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

Su Rai 3, infine, le indagini di Report riguardano alle 21.20 il tema delle province. Titolo della puntata di stasera è infatti “Province, questi fantasmi”. Che ruolo hanno avuto nella gestione dell’emergenza Covid-19?

Stasera in tv 4 maggio 2020 – programmi Mediaset

Rete 4 propone, come ogni lunedì alle 21.25, una nuova puntata del talk Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro si occupa di temi di scottante attualità inerenti la politica e l’economia con i suoi ospiti in studio o in collegamento.

Su Canale 5 prosegue la maratona della saga Il Signore degli Anelli. Stasera alle 21.21 va in onda Il Signore degli Anelli: Le due Torri. La Compagnia dell’Anello si è divisa, e ha perduto alcuni dei suoi membri più valorosi. Così, mentre Frodo e Gamgee sono guidati da Smeagol verso un accesso sicuro a Mordor, Legolas, Ghimli e Aragorn viaggiano nella Terra di Mezzo, devastata dalle incursioni dei servitori di Saruman.

Italia 1 manda poi in onda alle 21.26 le repliche dello show Emigratis. Il duo comico composto da Pio e Amedeo ha un solo obiettivo: viaggiare per il mondo senza spendere, scroccando ai Vip vitto e alloggio.

I programmi La7, TV8 e Nove

Atlantide, Storie di uomini e di mondi va in onda stasera alle 21.15 su La7. La puntata di oggi parla dell’omicidio del Presidente Americano J.F. Kennedy, e si intitola infatti J.F.K. un caso ancora aperto.

Su TV8 viene invece trasmesso alle 21.25 il docu-film Il Delitto Varani. Nel lungometraggio sono proposte ricostruzioni e interrogatori, documenti e indagini condotte sull’omicidio avvenuto il 5 marzo 2016, in cui perse la vita il giovane Luca Varani. Le circostanze in cui Luca fu ucciso sono state a lungo discusse per la brutalità dei tre giovani assassini, storditi da droghe pesanti e alcool.

Anche su canale Nove alle 21.30 è in onda un documentario. Il titolo è Pianeta Terra, e le immagini mostrate raccontano la storia del nostro pianeta, la sua evoluzione e le sue meraviglie.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 303 va in onda alle 21.15 il film The Hateful Eight, penultima pellicola girata dal celebre regista Quentin Tarantino. Otto personaggi nel vecchio West avvolti dal mistero si trovano in un rifugio durante una tempesta di neve. Mano a mano che raccontano le loro storie, però, la tensione all’interno del piccolo spazio in cui sono confinati sale sempre di più.

Su Sky Cinema Canale 314 è disponibile alle 21.15 Ready Player One, film fantascientifico tratto dall’omonimo libro di Ernest Cline, e diretto da Steven Spielberg. In un futuro distopico la terra è divenuta sovrappopolata e spoglia. Per distrarsi, gli esseri umani possono contare su di un universo virtuale raggiungibile con visori tecnologicamente avanzatissimi: Oasis. Quando il creatore di Oasis muore, si scatena però una guerra digitale (e non solo) per succedergli e governare al suo posto.