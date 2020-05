Live non è la D’Urso, 3 maggio 2020, diretta puntata

Questa sera, 3 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Inizia il programma. Barbara D’Urso manda in onda un servizio che spiega cosa sarà permesso e cosa sarà vietato nella Fase 2 che inizierà da domani. In studio, Matteo Salvini commenta “Se ci sono regioni Italiane dove non ci sono morti e feriti, quelle persone hanno diritto di tornare alla vita normale. Molti stanno dicendo ‘non vorremmo passare dalla morte per virus alla morte per fame’. Dopo due mesi c’è gente che non ce la fa proprio. Diamo fiducia agli Italiani. Se sono in grado di garantire la sicurezza, facciamolo lavorare. Altrimenti andrà avanti solo Amazon”.