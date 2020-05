La nuova serie reality L’Atelier delle Meraviglie debutta l’8 maggio 2020 su Dplay Plus, servizio streaming in abbonamento. Nel corso di sette episodi viene documentata la vita della famiglia Celli. Da 60 anni, i Celli sono proprietari della sartoria-boutique di abiti da sposa “L’Atelier delle Meraviglie”, sita alle porte di Roma.

Il primo episodio è previsto anche in chiaro su Real Time (canale 31) domenica 17 maggio alle 21:10. Tutti gli altri, invece, sono disponibili al ritmo di uno ogni venerdì in esclusiva per gli abbonati Dplay Plus.

La serie è prodotta da Pesci Combattenti per Discovery Italia.

L’Atelier delle Meraviglie Dplay Plus – Il mondo degli abiti da sposa

Attualmente non è ancora possibile celebrare matrimoni, un divieto necessario per limitare la diffusione del Covid-19. Dplay Plus e Discovery Italia intendono, quindi, riportare un po’ di normalità nella vita degli italiani. Sono tante, infatti, le coppie che hanno dovuto rinunciare, almeno per adesso, al loro giorno più bello.

La serie racconta le normali giornate di lavoro della famiglia Celli. La boutique è in attività da oltre 60 anni nella realizzazione di abiti da sposa. Punti fermi dell’Atelier delle Meraviglie sono gli standard qualitativi e l’impegno di realizzare abiti rigorosamente cuciti a mano.

Ma il successo della famiglia Celli risiede nel saper coniugare raffinatezza, stile e innovazione. Elementi che dovranno catturare adesso anche gli spettatori.

L’Atelier delle Meraviglie Dplay Plus – protagonisti, Maria, Giampaolo, Alessia e Simone

L’Atelier delle Meraviglie è un’attività a gestione familiare. Tuttavia i Celli non sono i soli ad essere protagonisti delle puntate.

Sono sempre numerose le coppie che scelgono abiti su misura dell’Atelier delle Meraviglie.

Maria Celli è la regina, potremmo dire, della sartoria. Esigente e precisa, vorrebbe che ogni matrimonio fosse impeccabile. E fa di tutto per assicurarsene. Con lei, collaborano i figli Giampaolo e Alessia, e il nipote Simone.

Le dinamiche familiari della serie

Nel corso della serie i telespettatori seguono ogni membro della famiglia nei rispettivi ruoli. Scoprono la maniera di lavorare di Giampaolo, responsabile del settore abiti da uomo, e di Alessia, stilista di abiti da sposa. Attitudini contrapposte, spesso, alla spiccata indole imprenditoriale, più tradizionale, della madre Maria.

Fra pizzi, glitter, ricami e filo da cucito, le personalità dei protagonisti non tardano ad emergere attraverso quotidiani siparietti. E, ogni tanto, Alessia e Giampaolo devono allearsi, da bravi fratello e sorella, per imporre le novità della propria produzione sul rigido controllo di mamma Maria.

Così, tra suocere invadenti, problemi da risolvere in fretta, richieste peculiari e clienti davvero esigenti, le giornate all’Atelier delle Meraviglie promettono di guardare con fiducia al futuro.