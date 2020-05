Il mistero dell'isola film Tv8

Ha per titolo Il mistero dell’isola il film in onda oggi su Tv8. La pellicola è di genere thriller con atmosfere drammatiche. La durata è di un’ora e 40 minuti, la produzione è statunitense, datata 2018.

La visione è consigliata ad un pubblico di soli adulti per la delicatezza dei problemi affrontati.

Il mistero dell’isola film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alyn Darnay. Nel ruolo della protagonista femminile Barbie Castro che interpreta Ashley. Il principale personaggio maschile, Mike, è affidato all’attore Brian Gross.

Le riprese si sono svolte in Florida, in particolare in una piccola isola, Captiva, considerata un vero e proprio paradiso terrestre per la bellezza dei paesaggi, le suggestive spiagge e i romantici tramonti.

La produzione è della Concord Films. Le musiche sono di Michelle Marie Martinez, Miguel Martinez e Willy Perez. Il brano portante della pellicola ha per titolo Soul Dancing.

Il titolo originale è Killer Island.

Il mistero dell’isola – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della trama raccontata è Ashley, una giovane donna in vacanza con il marito Mike. Luogo di una settimana di relax è la spettacolare isola Captiva nell’area del Golfo del Messico in Florida. Qui i due si sono recati con la speranza di poter recuperare il loro matrimonio in crisi da un po’ di tempo.

In effetti la coppia è stata messa a dura prova da una recente infedeltà di uno dei due coniugi. I primi giorni Ashley è immersa in una vera e propria atmosfera idilliaca. Conosce nel frattempo un giovane, Johnny, che lavora sull’isola. In particolare si occupa della manutenzione dell’albergo in cui sono ospitati.

Molto presto Ashley viene a sapere che tempo fa sull’isola era scomparsa una donna. Spinta dalla curiosità comincia a fare domande agli abitanti del posto e nota che Johnny ha comportamenti abbastanza singolari e misteriosi. Una sera Ashley si rende conto di aver perso una cavigliera.

Per caso si accorge che a rubarla era stato proprio Johnny, ma non comprende la motivazione. A questo punto chiede ai proprietari dell’albergo di non far avvicinare più l’uomo a lei.

Il finale del film

Nella parte finale del film si rivela la vera personalità di Johnny. Infatti viene ritrovato il corpo della ragazza scomparsa. Il cadavere presentava le mani legate e la cavigliera rubata ad Ashley.

A questo punto la donna capisce che il furto era finalizzato a far cadere su di lei la colpa dell’omicidio. Johnny insomma voleva mettere a tacere qualunque sospetto si potesse avere sulla sua persona. Ashley però è decisa a scoprire la verità su quanto sta accadendo intorno a lei.

Purtroppo si troverà in un fitto labirinto di inganni, menzogne e segreti nascosti. La sua vita si trova in pericolo e potrebbe essere proprio Johnny a volere la sua morte.

Il mistero dell’isola – il cast completo

Di seguito il cast del film Il mistero dell’isola e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori