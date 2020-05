Stasera in tv 9 maggio 2020. Ancora repliche nel sabato sera. Rai 1 propone I dieci comandamenti di Roberto Benigni. Canale 5 ci riprova con Ciao Darwin 8. Ecco nei dettagli la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 9 maggio 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 20.35, serata con I Dieci Comandamenti. Rivediamo lo spettacolo ideato e condotto da Roberto Benigni, andato in scena dal Teatro 5 di Cinecittà in due serate il 15 e 16 dicembre 2014. Cercando di spiegare in maniera chiara e semplice il significato dei Dieci Comandamenti, Benigni affronta alla sua maniera temi di attualità.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con il programma di Duilio Giammaria, che prosegue il suo viaggio alla scoperta delle tante sfaccettature del fenomeno Covid-19. Il tutto con uno sguardo che privilegia soprattutto le storie di coraggio e buona volontà che hanno scandito questo periodo.

Su Raitre, alle 22.00, la fiction Liberi tutti. Il primo episodio s’intitola Ma bevete anche l’acqua piovana? Michele (Giorgio Tirabassi) viene arrestato e finisce ai domiciliari presso il cohousing dove abita l’ex moglie Eleonora (Anita Caprioli), con sua figlia Chiara e il nuovo compagno, Riccardo. Ma non tutti i cohouser sono d’accordo. Intanto qualcuno ascolta di nascosto.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Sei personaggi in cerca d’autore. Michele Placido dirige e interpreta il famoso dramma pirandelliano del 1921, mettendo in scena la modernità dei temi dell’opera, all’epoca scabrosi, come la crisi della famiglia e la violenza sulle donne.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend Speciale. Si rinnova l’appuntamento con il talk di Veronica Gentili, che occupa l’intera serata per parlare dell’epidemia di Coronavirus. Anche stasera aggiornamenti sul fenomeno e sulla crisi economica causata dalla pandemia e su come prepararsi a convivere nei prossimi mesi con questa emergenza.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin – Terre desolate. Ottavo appuntamento con la replica dell’ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’amico di sempre Luca Laurenti. Stasera si sfidano squadre miste capitanate da due giornalisti: la “Juve” di Giampiero Mughini contro “Tutti” capitanati da Raffaele Auriemma.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Theretha è costretta a stare a letto perché ha raggiunto quasi 300 chili di peso. La sua famiglia è seriamente preoccupata e teme di perderla. Sono convinti che l’unica cosa che potrebbe salvarle la vita sia un bypass gastrico.

Stasera in tv 9 maggio 2020 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Nicolas Winding Refn, Drive, con Ryan Gosling, Carey Mulligan. Uno stuntman, che arrotonda lo stipendio partecipando a qualche rapina, s’innamora della vicina di casa. La donna però ha un figlio piccolo e un marito in carcere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1966, di Arthur Penn, La caccia, con Marlon Brando, Robert Redford. L’evaso Bubber Reeves si rifugia nella cittadina natale dove vive la moglie. Ma il suo ritorno crea grande turbamento alla donna e anche agli altri cittadini.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1983, di Irvin Kershner, Agente 007 – Mai dire mai, con Sean Connery. Mentre si trova in una clinica per rimettersi in forma, James Bond scopre che la Spectre si è impossessata di due micidiali missili nucleari e intende ricattare gli Stati Uniti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Barbet Schroeder, Formula per un delitto, con Ben Chaplin. La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1953, di Howard Hawks, Gli uomini preferiscono le bionde, con Marilyn Monroe. La bionda Lorelei e la bruna Dorothy, entrambe ballerine, sono grandi amiche. Ma hanno idee differenti sugli uomini: la prima cerca un miliardario, l’altra sogna il grande amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Marco Tullio Giordana, I cento passi, con Luigi Lo Cascio. La vera storia di Peppino Impastato. Dai microfoni di una radio libera siciliana denunciò i misfatti della mafia, attirandosi l’ira dei criminali. Fu assassinato il 9 maggio 1978.