Stasera in tv 10 maggio 2020. Ancora L’Allieva 2 in replica su Rai1. Tornano i talk della domenica sera. E Rai 3 propone la seconda puntata di Un giorno in pretura. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 10 maggio 2020 – programmi Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 2. Due episodi. Il primo s’intitola, Il passaggio. Alice (Alessandra Mastronardi) cerca di fare luce sull’apparente suicidio di un liceale, compagno di scuola della figlia di Sergio (Giorgio Marchesi). L’autopsia rivela tracce di droga e per questo tutta la classe della vittima viene sottoposta ad analisi tossicologiche. A seguire il secondo episodio, Insospettabili.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Una settimana dopo l’entrata nella Fase 2 dell’economia Coronavirus, Fabio Fazio fa il punto della situazione con Roberto Burioni, nella speranza che l’allentamento delle restrizioni non abbia provocato un aumento dei contagi. Come sempre Luciana Littizzetto ci regalerà qualche spunto per sorridere.

Su Raitre, alle 21.20, Un giorno in pretura. “La scomparsa di Gloria Rosboch”. Roberta Petrelluzzi segue il processo a Gabriele de Filippi e Roberto Obert, accusati della morte di Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, avvenuta nel 2016. Obert ha dichiarato che l’assassino è de Filippi, ex studente di Gloria che aveva una relazione con lei.

Su Rai 5, alle 21.15, I meccanismi della natura. Prima di 4 spettacolari puntate dedicate alla scoperta del mistero della vita sul nostro pianeta. Dalle foreste alle praterie e agli ambienti acquatici vediamo l’eterno gioco di equilibri e collaborazione tra le diverse specie.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ma non solo: in quattro ore e mezza di diretta, Barbara d’Urso darà spazio questa sera anche ad altri argomenti, ospitando opinionisti e celebrità. Ma è ancora presto per il ritorno ala struttura classica dello show, con i Vip messi a confronto con le cinque Sfere.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Ottimi ascolti per il talk di Massimo Giletti che il 26 aprile ha registrato 2.093.000 telespettatori con uno share dell’8.9%. Anche stasera si parla della crisi economica provocata dal Covid-19 e di come è cambiata la vita nella Fase 2.

Su Tv8, alle 21.30, il tv movie I delitti del BarLume – La tombola dei troiai, con Filippo Timi. Il farmacista viene ucciso e i vecchietti, amici del barista Massimo Viviani, decidono di vederci chiaro. Un regalo riciclato potrebbe portarli sulla pista giusta.

Su Nove, alle 21.40, il reality Little Big Italy. Francesco Panella torna a New York per incontrare 3 italiani che vi risiedono, concorrenti della sfida, che lo portano a mangiare nel ristorante dove ritrovano il sapore di casa. La protagonista della sfida di oggi è la pizza.

Su Real Time, alle 21.30, il talk show Seconda vita. Nuovo appuntamento con Gabriele Parpiglia. Il giornalista incontra Donna Imma Polese, figlia di Don Antonio, il “Boss delle cerimonie” del castello La Sonrisa. Il dibattito si concentra sulla vita di Imma dopo la morte del padre.

Stasera in tv 10 maggio 2020 – film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di A. Rodriguez, La Isla Minima, con Raul Arévalo, Javier Gutiérrez. In un piccolo villaggio del profondo sud della Spagna due giovani sorelle spariscono nel nulla. Per risolvere il caso, vengono inviati da Madrid i detective della omicidi Juan e Pedro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Mike Binder, Black Or White, con Kevin Costner, Octavia Spencer. L’avvocato Elliot Anderson si prende cura della nipote Eloise, da quando la madre è morta nel darla alla luce. Ma un giorno la nonna paterna chiede la custodia della piccola.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le crociate, con Orlando Bloom, Liam Neeson. XII secolo. Il maniscalco Baliano (Orlando Bloom) riceve la visita del barone Goffredo da Ibelin (Liam Neeson) che gli rivela di essere suo padre e lo nomina cavaliere. I due partono per Gerusalemme dove il giovane si fa onore combattendo contro il Saladino e conquista l’amore di Sibylla.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2003, di John Hamburg, …E alla fine arriva Polly, con Jennifer Aniston, Ben Stiller. Reuben Feffer (Ben Stiller) corona la sua storia d’amore sposando Lisa (Debra Messing). Durante il viaggio di nozze, però, la coppia si divide. Tornato a New York, dopo qualche tempo, Reuben incontra a una festa Polly Price (Jennifer Aniston), ex compagna di scuola. E tutto cambia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80 l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford. In fuga da Shanghai con la cantante Willie e il piccolo Shorty, Indiana scampa a un disastro aereo e si ritrova in India. Lì dovrà affrontare la setta dei Thugs, dediti ai sacrifici umani.

Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Pietro Marcello, Martin Eden, con Luca Marinelli. Il marinaio Martin si innamora di Elena, la sorella di un giovane borghese che ha salvato da un’aggressione. Per essere degno di lei, Martin decide di istruirsi, facendo così emergere il suo talento per la scrittura.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Brad Bird, Gli incredibili 2. Il produttore televisivo Winston Deavor e la sorella Evelyn ingaggiano Elastigirl per combattere il crimine e riportare alla ribalta i supereroi. Intanto Bob deve badare ai figli, Violetta, Flash e Jack-Jack.