Stasera in tv 15 maggio 2020. Serata caratterizzata da due ritorni. Su Canale 5 arriva Amici Speciali con Maria De Filippi. E sul Nove riprende il suo posto in palinsesto Maurizio Crozza. Ecco il quadro completo della programmazione.

Stasera in tv 15 maggio 2020 – programmi in onda

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La prima parte racconta il mondo dell’artista Vittorio Giardino, attraverso le impressioni e i giudizi di esperti e critici letterari. La seconda parte del programma è dedicata ad Ettore Spalletti, pittore e scultore scomparso lo scorso anno.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. In queste settimane i casi irrisolti e i fatti di cronaca nera hanno meno spazio che in passato nel programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nel corso della serata, infatti, prevalgono gli aggiornamenti sulla Fase 2 dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ancora una serata con il programma ideato da Diego Bianchi. Tra le rubriche c’è “Lo spiegone” di Marco Damilano sui fatti politici della settimana. Pochi gli ospiti in studio: tra questi, la giornalista tedesca Costance Reuscher.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Secondo appuntamento con i momenti più belli della sesta edizione. Ritroviamo i giudici Frank Matano, Claudio Bisio, Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Al secondo posto si è classificata la crew di baby ballerini Straduri Killa.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Dopo due mesi di repliche, Maurizio Crozza torna in diretta, rigorosamente senza pubblico, ma con tante cose da raccontare con il “braccio destro” Andrea Zalone. Rivediamo il comico genovese nei panni di Giuseppe Conte.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rivediamo il primo episodio della 2° stagione. Damiano Carrara e Katia Follesa sono in viaggio per trovare la migliore pasticceria e questa volta la sfida è tra tre pasticcieri esperti della Versilia. Chi vincerà?

Stasera in tv 15 maggio 202 – film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo, con Michelle Williams, Christopher Plummer. Roma, 1973. Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio, viene rapito a Roma. Il riscatto è di 17 milioni di dollari: la madre Gail (Michelle Williams) si rivolge al nonno che però si rifiuta di pagare. Quindi la donna e il capo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) cercano di trovare il denaro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di George C. Wolfe, Qualcosa di buono, con Hilary Swank. La vita perfetta di Kate viene stravolta quando le viene diagnosticata la SLA. Nella ricerca di un’assistente, s’imbatte nella studentessa Bec: tra loro nascerà una splendida amicizia.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2006, di David Frankel, Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway. Andy (Anne Hathaway), brillante studentessa di giornalismo, trova un posto a New York come assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), tirannica direttrice di una prestigiosa rivista di moda. Al posto di questo film potrebbe andare in onda la prima puntata del talent show “Amici speciali”.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Curtis Hanson, Il fiume della paura, con Meryl Streep. Montana, Stati Uniti. Per tentare di risolvere i propri problemi, una coppia parte per un’avventurosa gita in gommone. Ma s’imbatte in due pericolosi criminali.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2007, di Robert Shaye, Mimzy – Il segreto dell’universo, con Chris O’Neil, Rhiannon Leigh Wryn. Due fratellini, Emma e Noah, scoprono una scatola con alcuni strani oggetti che sembrano giocattoli. Appena iniziano ad utilizzarli, però, la loro intelligenza si sviluppa enormemente.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Kirk Jones, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con Nia Vardalos. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Yorgos Lanthimos, Il sacrificio del cervo sacro, con Colin Farrell, Nicole Kidman. La tranquilla esistenza del chirurgo Steven Murphy viene sconvolta dall’adolescente Martin che ha preso in affido. Per risolvere la situazione dovrà fare una scelta difficile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 1995, di Michael Bay, Bad Boys, con Martin Lawrence, Will Smith. Due poliziotti di colore, Marcus tutto famiglia e lavoro, Mike sciupafemmine, sono costretti a scambiarsi i ruoli per indagare su un omicidio legato al traffico di droga.