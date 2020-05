Fratelli di Crozza torna in tv con l’appuntamento del venerdì sera su canale NOVE, il 15 maggio alle 21.15. Tre le nuove parodie all’esordio. Il one man show del comico genovese Maurizio Crozza si era interrotto dopo l’ultima puntata andata in onda venerdì 6 marzo 2020. Il lockdown in Italia sarebbe iniziato solo pochi giorni dopo, il 9 marzo 2020. Oggi riprende il suo posto inpalinsesto.

Fratelli di Crozza 15 maggio – Le nuove parodie

Tra le nuove imitazioni proposte questa sera, ci sono quelle di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Giulio Gallera, Assessore alla sanità sempre per la Regione Lombardia. Confermata anche la parodia dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

Dopo la lunga interruzione, durata ben due mesi, Maurizio Crozza regala ai suoi spettatori, come teaser della nuova puntata, un video parodia di una delle conferenze stampa del Professor Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio superiore di sanità.

Lo sketch ironizza sulla veridicità dei dati sul Coronavirus, diffusi, dopo lo scoppio della pandemia, mediante le conferenze in diretta tv del Professor Locatelli. Quando gli viene chiesto come mai non vadano più in onda i report, Crozza-Locatelli esclama che i numeri venivano “sparati alla ca**o”.

Il personaggio del Professor Franco Locatelli debutta venerdì 15 maggio alla ripresa di Fratelli di Crozza, che promette anche altre nuove imitazioni e sketch fortemente attinenti la stringente attualità.

Le imitazioni classiche

Gli spunti per la satira di Maurizio Crozza in questo periodo non sono mancati. Anche se costretti in casa o con spostamenti fortemente limitati, personaggi dello spettacolo e politici appartenenti al repertorio del comico hanno partecipato spesso a programmi in TV.

Silvio Berlusconi, che il 12 maggio ha parlato a Fuori dal Coro su Rete 4, è infatti protagonista di un video diffuso il 14 maggio. Crozza imita proprio l’intervento del leader di Forza Italia nel talk condotto da Mario Giordano.

È lecito dunque aspettarsi, accanto alle nuove parodie, le maschere storiche dei personaggi già imitati in passato. Come Vittorio Feltri, Vincenzo De Luca, o Giuseppe Conte. Tutti protagonisti di questo particolare momento storico.

Potrebbe tornare anche il leader della Lega, Matteo Salvini, molto attivo sui social durante il lockdown. A seguito delle ultime live diffuse su Instagram, Crozza potrebbe aver preparato uno sketch appositamente per lui.

Crozza ancora senza “fratelli”

Durante la prima puntata del suo show andata in onda senza pubblico il 28 febbraio, Maurizio Crozza aveva ironizzato dicendo di essere rimasto “senza Fratelli”. Purtroppo, però, dovrà farne a meno anche il 15 maggio, come tutti gli altri programmi del palinsesto nazionale.

Nonostante le misure previste per la Fase 2 abbiano restituito alcune libertà di spostamento agli italiani, gli assembramenti non sono ancora consentiti. Pertanto, Fratelli di Crozza andrà in onda senza pubblico nel rispetto delle normative di sicurezza per limitare la diffusione del Covid – 19.

Ma il comico non sarà del tutto solo durante la nuova puntata live di Fratelli di Crozza. Saranno infatti presenti in studio al suo fianco, come di consueto, la sua spalla storica Andrea Zalone e la Silvano Belfiore Band.