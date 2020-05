Domenica 17 maggio 2020 su Rai2 torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.

Anche questa puntata è dedicata all’emergenza Coronavirus, sia nell’appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che Tempo Che Farà.

Che tempo che fa 17 maggio John Legend e Ian McEwan

In esclusiva John Legend, popstar internazionale che nella sua carriera ha conquistato 11 Grammy Awards (su un totale di 31 nomination), un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award.

Ian McEwan, nelle librerie con il suo ultimo romanzo di satira politica “Lo scarafaggio” parla della sua carriera e del libro. Ma si sofferma anche su come sta vivendo questo periodo legato all’emergenza Covid – 19. Lo scrittore è noto, oltre che per i suoi meriti letterari, anche perché molti dei suoi libri hanno avuto una trasposizione cinematografica. Tutte le versioni per il grande schermo sono state accolte da grande successo anche in Italia. Una per tutte: Espiazione.

Una curiosità. Riguarda un evento personale di cui MacEwan parla poco. Lo scrittore scopri, nel 2022, di avere un fratello maggiore che la madre, Rose Wort era stata costretta a dare in adozione durante la seconda guerra mondiale.

Allora era sposata con il primo marito che si trovava al fronte. Ma aveva una relazione con David McEwan dal quale attendeva un figlio. Il primo marito morì al fronte e, alla fine della guerra, Rose e David si ritrovarono e si sposarono. Dal loro matrimonio nacque Ian.

Gli altri ospiti

Ospiti fissi sono Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz.

Ma ci sono anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, Massimo D’Alema, in uscita dal 21 maggio con il libro “Grande è la confusione sotto il cielo”.

Poi: Ilaria D’Amico; Paolo Maldini, Enrico Brignano, Carlo Verdelli.

Ancora: Neri Marcorè; Don Davide Banzato con Chiara Amirante, fondatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e autrice del nuovo libro “Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti”.

Infine: Roberto Burioni; Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano e Maurizio Cecconi, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e un collegamento dal Brasile con Emiliano Guanella.