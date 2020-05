Ricomincio da ieri film La5

Ha per titolo Ricomincio da ieri il film Rv che La5 manda in onda questa sera. La storia raccontata è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è canadese. Il film è fruibile da un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Ricomincio da ieri film – il cast completo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film tv è firmata da Ron Oliver. I due protagonisti della storia raccontata sono Jaclyn Palmer (Autumn Reeser), giovane architetto di successo e Peter Lorenzo (Antonio Cupo) il suo fidanzato. Antonio Cupo è un attore italo – canadese. I telespettatori italiani lo hanno conosciuto perchè è stato protagonista della seconda stagione di Elisa di Rivombrosa, andata in onda su Canale 5.

Il titolo originale della pellicola è I do, I do, I do. Le riprese si sono svolte a Vancouver nella British Columbia in Canada. La produzione è della Lighthouse Pictures in collaborazione con la Hallmark Channel.

Una curiosità: Autumn Reeser, Antonio Cupo e Ali Liebert hanno lavorato insieme in un altro film di Hallmark Channel, dal titolo La parata dell’amore.

Ricomincio da ieri – il cast completo – trama del film in onda su Rai 2

Jaclyn Palmer, la protagonista della trama, è laureata in architettura e sta per sposare Peter Lorenzo, un affermato medico. Peter crede di essere innamorato della giovane Palmer e le fa una proposta matrimoniale piuttosto plateale. La ragazza accetta ma non è sicura di amarlo. Intanto il dottor Lorenzo sta impegnandosi per ottenere una promozione nell’ospedale dove lavora.

Jaclyn desiderava un cerimonia elegante, perfetta. Ma non è stato così, soprattutto per colpa della suocera invadente. Nel giorno delle nozze conosce il cognato Max, il fratello dello sposo, anche lui medico. Però, ora che è sposata, la giovane ha un unico desiderio: tornare indietro per poter rivivere il giorno del suo matrimonio nella maniera in cui aveva desiderato.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Jaclyn inizia desiderare di rivivere il giorno delle sue nozze. Quasi fosse una sorta di incantesimo, viene accontentata. La donna inizia a vivere sempre la medesima giornata in un vero e proprio loop temporale.

Stanca alla fine di una riproposizione monotona dello stesso giorno, decide di uscire da tale contraddizione. La farà acquisendo consapevolezza in se stessa e nella sua sfera sentimentale. La giovane si accorge di non essere innamorata del marito, ma di Max.

Riuscurà ad annullare il passato ed a ricominciare finalmente una vera vita.

Ricomincio da ieri – il cast completo – il cast completo

