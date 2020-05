Stasera in TV mercoledì 20 maggio 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera, mercoledì 20 maggio, programmi dedicati soprattutto a film e serie tv, con alcune escursioni nell’informazione e nell’intrattenimento. Nero a metà in replica su Rai 1, così come Tu sì que vales su Canale 5. Chi l’ha visto? torna su Rai 3 e Atlantide su La7. Tra i film, La dolce vita su Rai Movie e Borotalco su Cine 34.

Stasera in TV mercoledì 20 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, mercoledì 20 maggio alle 21:25, su Rai 1 via alle repliche di Nero a metà, prima stagione. La fiction è un poliziesco ambientato a Roma, tra l’Esquilino, il centro storico e alcuni quartieri periferici, co-prodotto da Rai Fiction e Cattleya, con la collaborazione di Netflix. La trama mescola gli intrecci del giallo alle vicende personali dei protagonisti. Con Claudio Amendola, Angela Finocchiaro, Margherita Vicario e Fortunato Cerlino.

Su Rai 2, in onda alle 21:20, Made in Arteteca. Il duo comico composto da Enzo Iuppariello e Monica Lima, protagonista delle ultime edizioni di Made in Sud, in uno spettacolo monografico in collaborazione con Maurizio Casagrande. Ospiti, Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato e Sergio Sylvestre.

Rai 3 programma alle 21.20 la puntata settimanale di Chi l’ha visto?. Tra i casi affrontati da Federica Sciarelli, le ultime sull’omicidio di Luca Sacchi e un ricordo di Marco Vannini a cinque anni dalla morte.

Su Rai 4, alle 21:20, l’horror Le colline hanno gli occhi. La storia inizia nel deserto del Nuovo Messico, dove un uomo uccide a picconate un gruppo di scienziati impegnati in alcune rilevazioni sulla radioattività della zona.

La serata di Rai 5 dedicata all’opera inizia alle 21:15 con la Carmen, inscenata al Teatro alla Scala nella stagione 2099/2010.

Mentre su Rai Movie, alle 21:10, spazio a La dolce vita, il capolavoro di Federico Fellini, con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg.

Infine, Rai Premium propone alle 21:20 la commedia sentimentale Un’estate in montagna. Alle 23:00, segue la replica della quarta puntata di Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci.



Stasera in TV mercoledì 20 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Mercoledì 20 maggio, Canale 5 programma alle 21:44 le repliche di Tu sì que vales, edizione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Alle poltrone della giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli.

Invece, Italia 1 stasera alle 21:20 manda in onda il remake di Scontro tra titani, diretto da Louis Leterrier. La lotta di Perseo contro gli dei, per salvare la Principessa Andromeda, vittima designata del mostro Kraken.

Mentre, su Rete 4, alle 21:25, il film d’avventura Mr. Crocodile Dandee. Con le spericolate vicende ambientate in Australia del cacciatore di coccodrilli Mick Dundee.

Cine 34, alle 21:10, prosegue con Borotalco la rassegna del mercoledì dedicata ai film di Carlo Verdone. Nel film del 1982, Verdone è Sergio, un venditore porta a porta che rimane affascinato dall’esuberante collega Nadia. Con Mario Brega, Eleonora Giorgi e Christian De Sica.

20 propone, alle 21:11, la prima tv della serie Whiskey Cavalier. Episodi 5 e 6 della prima stagione.

Tra i programmi di Iris, alle 21:11 c’è Draft day, film di Ivan Reitman con Kevin Costner e Jennifer Garner.

Inoltre, La 5 offre alle 21:20, la commedia Cosa aspettarsi quando si aspetta. Le vite di cinque coppie vengono stravolte dalla nascita dei rispettivi figli. Con Jennifer Lopez e Cameron Diaz.

Si Italia 2, alle 21:22, il film d’animazione Lupin: il tesoro del Titanic.

Infine, Mediaset Extra ripropone la puntata settimanale de Le Iene Show.

Programmi mercoledì 20 maggio La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

La7, mercoledì 20 maggio alle 21:15, programma l’approfondimento di Atlantide – Capaci, fine storia mai. A ventotto anni dalla strage del 23 maggio 1992 in cui venne ucciso Giovanni Falcone, Andrea Purgatori scava nei misteri ancora sospesi di quel feroce attacco mafioso allo Stato.

Mentre La7d, propone alle 21:30 il film Voglia di ricominciare. Con Ellen Barkin, Robert De Niro e Leonardo Di Caprio. Negli anni ’50, il ragazzino Toby Wolff vaga di città in città insieme alla madre Caroline. La loro vita ha una svolta apparente quando arrivano a Seattle.

Su Real Time, alle 21:20, gli episodi 2 e 3 de Il ragazzo di 380 chili.

Invece, NOVE offre alle 21:25, l’episodio 1 della prima stagione di Cambio moglie.

Su TV8, il tredicesimo episodio della saga di James Bond, interpretato da Roger Moore, con 007 – Octopussy operazione piovra. Appuntamento alle 21:30.

Tra i programmi di Cielo, alle 21:15, il film Air collision. L’Air Force One finisce in rotta di collisione con un altro velivolo nel bel mezzo di una tempesta di sabbia.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:10, un nuovo episodio della serie Il giovane Ispettore Morse.

Programmi e film Sky per la serata di mercoledì

Per la prima serata di mercoledì, Sky Uno programma alle 21:15 l’episodio 9 della seconda stagione di Best Bakery – pasticcerie d’Italia. Mentre, alle 22:20 segue Alessandro Borghese – 4 risoranti, l’episodio 4 della sesta stagione, di scena al Conero.

Sky Atlantic prosegue la maratone della serie Five Days, con inizio alle 20:15.

Su Sky Atlantic Confidential, Patrick Dempsey è protagonista dalle 21:15 con la serie thriller La verità sul caso Harry Quebert. Episodio 1 della prima stagione.

I programmi di Sky Arte, alle 21:15 prevedono la prima tv della serie Stili Ribelli: occhiali da sole. I movimenti giovanili del ‘900, raccontati con un viaggio tra le loro mode.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, il film Appena un minuto, di Francesco Mandelli, con Loretta Goggi, Max Giusti, Paolo Calabresi e Dino Abbrescia. Claudio è in piena crisi di mezza età, quando acquista uno smartphone che gli consente di tornare indietro di sessanta secondi.

Mentre, Sky Cinema Due propone alle 21:15 La conseguenza, con Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, la commedia romantica Cocktail , con Tom Cruise e Elisabeth Shue.

Infine, Sky Cinema #iorestoacasa2 offre alle 21:15 il film Miami Vice, ispirato alla celebre serie anni ’80. Con Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li.

Segue alle 23:30 The Fast and the Furious: Tokyo drift.