Quelli che il calcio conclude il proprio ciclo televisivo con l’ultima puntata di domenica 7 giugno. Il talk festivo dedicato al campionato di calcio di Serie A è stato bloccato lo scorso marzo per l’emergenza coronavirus che ha interrotto le partite. Non esiste ancora una data precisa per il ritorno sui campi da gioco. Ma Quelli che il calcio conclude la sofferta e inaspettata stagione con un appuntamento speciale.

Quelli che il calcio 7 giugno ultima puntata con Luca, Paolo e Mia Ceran

Dunque il 7 giugno si conclude la 27ma edizione dello storico programma sportivo in onda nel pomeriggio festivo di Rai2. Al timone, a salutare i telespettatori, i conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e la giornalista Mia Ceran.

Una edizione molto travagliata che adesso riprova, con l’ultimo appuntamento, a riallacciare il rapporto con lo sport, con il calcio, in particolare. Nell’attesa che sia fissata la data per la ripresa.

La puntata speciale segue il classico format di Quelli che il calcio: intrattenimento, comicità, informazione sportiva. In questa maniera è stata costruito il talk domenicale, E questi sono gli ingredienti che hanno contraddistinto le ultime edizioni. In particolare l’apporto dei comici di nuova e vecchia generazione, è stato determinante per cercare di risalire la china degli ascolti. Il programma, infatti, era sceso a share dal 6 all’8%.

Quelli che il calcio conduttori, ospiti, inviati

Durante la puntata finale è previsto il collegamento da remoto con alcuni ospiti noti. Personaggi dello spettacolo, dello sport e dell’informazione, interagiscono con i conduttori in studio Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e la giornalista Mia Ceran.

Tutti insieme danno l’arrivederci a settembre per la 28esima edizione del programma.

La parte comica è affidata come sempre ad Ubaldo Pantani che propone alcune nuove imitazioni e parodie.

Presente anche Enrico Lucci, nel ruolo di inviato speciale.

Per la nuova edizione dovrebbe essere confermata la medesima squadra alla conduzione. Con l’inserimento di una serie di novità su cui si sta già lavorando.