Ha per titolo I fratelli Caputo la serie televisiva che Canale 5 trasmette a breve. Sono previste quattro puntate in prime time dal 15 giugno 2020.

Le riprese sono iniziate lo scorso marzo. Set privilegiato è la regione Puglia, precisamente Nardò in provincia di Lecce. Ma molte scene si sono svolte anche a Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Lecce e Brindisi. Interessata anche la città di Ostuni in provincia di Brindisi detta anche Città Bianca per il suo caratteristico centro storico che in passato era totalmente dipinto di bianco.

I fratelli Caputo – riprese, cast, regia

Le riprese hanno richiesto complessivamente 14 settimane di lavorazione.

La regia è di Alessio Inturri. Nel cast ci sono tra gli altri Nino Frassica e Cesare Bocci, meglio conosciuto come il Mimì Augello de Il commissario Montalbano. Ma tra gli attori ci sono anche Aurora Quattrocchi già vista nella serie La mafia uccide solo d’estate, Giorgia Boni interprete di Maggie & Bianca Fashion Friends e Sara D’Amario che ha interpretato un piccolo ruolo nella serie campione d’ascolti Don Matteo.

Inoltre i telespettatori incontrano anche Rossana Ferraro (presente nella serie Il commissario Ricciardi per Rai 1).

Tra i giovani attori ci sono Riccardo Antonaci (già visto in Mentre ero via), Riccardo De Rinaldis, Mimmo Mancini e Carmela Vincenti. La novità della serie è la presenza di Red Canzian. Il componente storico dei Pooh si trasforma in guest star nella serie interpretando sé stesso.

La produzione è della Ciao ragazzi di Claudia Mori che ha avuto il sostegno della Apulia Film Commission.

La trama della serie di Canale 5

I fratelli Caputo sono una serie a metà strada tra l’avventura comica e la commedia all’italiana. Nino Frassica e Cesare Bocci sono due fratelli e il Mimì Augello de Il commissario Montalbano è una sorta di spalla per il comico siciliano. Infatti Frassica interpreta un ruolo pieno di ironia e leggerezza che molto spesso trasforma le situazioni in cui si imbatte in equivoci da cui poi è difficile uscire.

Frassica e Bocci sono in particolare due fratellastri che agiscono su fronti differenti. Alberto Caputo (Cesare Bocci) è il primo cittadino del piccolo borgo nel quale si svolge la vicenda. Nino Caputo (Nino Frassica) è invece un noto press agent nel mondo dello spettacolo. I due non avevano più rapporti da alcuni decenni proprio perché i loro caratteri erano diametralmente opposti. E non sono mai riusciti a trovare un punto di congiunzione. Perciò il loro rapporto è stato un susseguirsi di litigi.

Per una singolare coincidenza si ritrovano a trascorrere una notte nella medesima locanda. Vedremo che non si tratta soltanto di una notte ma la convivenza forzata sarà ancora più lunga. Ed è naturalmente immaginabile che tra i due ci saranno litigi ed incomprensioni, sempre però affrontati con uno sguardo ironico è leggero.

Fratelli Caputo cast – personaggi