Stasera in tv 29 maggio 2020. Continua su Canale 5 l’appuntamento con Amici Speciali con Maria De Filippi. Rete4 propone un nuovo appuntamento con Quarto grado. E La7 manda in onda ancora Propaganda live.Ecco il quadro completo dei palinsesti.

Stasera in tv 29 maggio 2020 programmi Rai, Mediaset,

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Nella prima parte si segue il percorso e il lascito di una figura unica di donna e artista, Maria Lai (1919-2013). La seconda parte è un viaggio all’interno del museo d’Orsay, a Parigi, alla scoperta delle storie non raccontate dietro i capolavori.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Ultimo appuntamento della stagione con la versione tradizionale del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Dalla settimana prossima prende il via “Quarto Grado – Le storie”. Tra gli argomenti ricorrenti di quest’anno, l’omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma lo scorso 23 ottobre.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici speciali. Penultimo appuntamento con lo show ideato e condotto da Maria De Filippi con protagonisti dieci ex concorrenti di Amici. Sono ballerini e 5 cantanti, più il rapper Random e il cantante Michele Bravi. A giudicarli, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello.

Altri programmi

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Supportato dall’inseparabile vignettista Makkox, Diego “Zoro” Bianchi torna come ogni venerdì a raccontare l’attualità italiana con l’aiuto di ospiti e opinionisti fissi. Tra di loro Marco Damilano, direttore del settimanale “L’Espresso”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Rivediamo la terza puntata della 4° edizione. Al timone c’è Lodovica Comello; nel ruolo di giudici Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Claudio Bisio. Sale sul palco, tra gli altri, la piccola ballerina Camilla De Luca.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con le sue parodie e i monologhi satirici incentrati soprattutto sui fatti d’attualità. Nel repertorio del comico genovese c’è spesso il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, con la sua personale guerra al Covid-19.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carraro e Katia Follesa approdano a Genova. A sfidarsi sono tre realtà diverse, con le vetrine migliori della città: la “Pasticceria Traverso”, la “Pasticceria Poldo” e la “Pasticceria Mantero”.

Stasera in tv 29 maggio 2020 film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Valeria Golino, Euforia, con Riccardo Scamarcio. Matteo (Riccardo Scamarcio) ed Ettore (Valeria Mastandrea) sono due fratelli molto diversi tra loro. Manager spavaldo e affascinante il primo, timido insegnante il secondo. Dopo anni di lontananza, un evento drammatico li rimette in contatto. Pian piano imparano ad accettarsi e a volersi bene.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Paul Walker, Vin Diesel. Los Angeles. Dominic Toretto (Vin Diesel) di giorno fa il meccanico nella propria officina, mentre di notte è il re delle corse clandestine a bordo di auto dal motore truccato. Nel giro delle sfide entra il giovane Brian (Paul Walker), che presto diventa il protetto di Dominic.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2013, di John Turteltaub, Last Vegas, con Robert De Niro, Morgan Freeman. Billy, Paddy, Archie e Sam, quattro amici sessantenni, decidono di godersi una notte di eccessi a Las Vegas per l’addio al celibato di Billy. Ne combineranno di tutti i colori.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Gilles Paquet – Brenner, Dark Places – Nei luoghi oscuri, con Charlize Theron, Corey Stoll. Da piccola Libby ha accusato il fratello di aver massacrato la loro famiglia. Ora, dopo anni, un gruppo di appassionati del crimine vuole confrontarsi con lei, costringendola a ricordare.

Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2016, di Michael e Jeff Zimbalist, Pelé, con Kevin de Paula. La vera storia del leggendario calciatore brasiliano. Nato in povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco e lo spirito indomabile per superare ogni ostacolo e raggiungere il suo sogno.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Vincent Garenq, In nome di mia figlia, con Daniel Auteuil. Kalinka, 14 anni, muore mentre è in vacanza con la madre e il nuovo compagno. Il padre biologico, André, sospetta che il patrigno della ragazza abbia gravi responsabilità nel decesso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.