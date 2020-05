Stasera in tv 30 maggio 2020. Ancora repliche per il sabato sera di Rai1. Questa volta tocca allo show di Gigi D’Alessio di cui viene riproposto un best off. Canale 5 si affida alle repliche di Ciao Darwin 7 La Resurrezione. Eco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 30 maggio 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Gigi questo sono io. Uno speciale che ripropone i momenti migliori del varietà in due puntate che nel 2010 vide protagonista Gigi D’Alessio. Accanto all’artista napoletano un ricchissimo cast di ospiti, tra i quali ricordiamo Sophia Loren, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Antonella Clerici, Massimo Ranieri, Renato Zero e Pupo.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. L’Italia è ricca di eccellenze che cercano solo il modo di esprimersi, sprigionando il proprio potenziale artistico, etico o imprenditoriale. E’ questo il punto di partenza da cui muovono le inchieste di Duilio Giammaria, dedicate in questa fase alle mille difficoltà che il Covid-19 ha portato nelle nostre vite.

Su Raitre, alle 22.00, la serie Liberi tutti. Due episodi. Il primo s’intitola, “Ma quanto vale una pera del Milanetto?” Quello che è stato trovato nell’orto sconcerta tutti e richiede l’intervento della Digos. Un peccato di gioventù angoscia Iolde. Lapo deve consegnare un regalo al kazako per conto di Michele (Giorgio Tirabassi). A seguire, “Lo sa il gatto di chiamarsi Stendhal?”. Michele organizza una degustazione a chilometro illimitato. Martina e Giovanni inaspettatamente si lasciano Riccardo incontra il Principe di Filicudi.

Su Rai 5, alle 21.35, serata di prosa con Le sorelle Macaluso. La regista siciliana Emma Dante mette in scena una storia matriarcale di una famiglia di sette donne, le sorelle Macaluso. Riunite al funerale di una di loro, si fermano a ricordare, tra sogni e disperazione. Per poi riavvicinarsi.

Programmi Mediaset e Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Week end Speciale. Si torna a parlare di attualità, politica ed economia nello studio della trasmissione di approfondimento condotta da Veronica Gentili. Con la collaborazione di numerosi ospiti in collegamento, scopriremo a che punto è la Fase 2 dell’Italia, ma anche quali sono i possibili scenari dell’immediato futuro.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin 7. Dopo la fine delle repliche dell’ottava edizione, la trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti continua a occupare il sabato sera. Tra le prove che i concorrenti devono sostenere c’è quella dei “cilindroni”: una cabina trasparente dove, a ogni risposta sbagliata, il livello dell’acqua continua a salire.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Zsalynn è arrivata a un punto molto delicato della sua vita: deve scegliere se affrontare il difficile percorso di una dieta o rischiare il suo matrimonio. Nel frattempo Christina riesce a non essere negativa e finalmente può rilassarsi.

Stasera in tv 30 maggio 2020 i film in onda

Su La7, alle 21.15, il film storico del 1997, di Steven Spielberg, Amistad, con Morgan Freeman, Anthony Hopkins. 1839. 53 schiavi di colore del vascello Amistad riescono a liberarsi e a fare rotta verso l’Africa. Bloccati da una nave americana, saranno processati per omicidio e pirateria.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1987, di John Glen, 007 – Zona pericolo, con Timothy Dalton, Miryam D’Abo. Bond viene inviato a Bratislava per coprire la fuga del generale russo Koskov, che ha disertato portando con sé molti segreti. Ma l’uomo è anche un trafficante d’armi e droga.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2014, di D. Fincher, L’amore bugiardo – Gone Girl, con Ben Affleck. Nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare all’improvviso. Il marito Nick, infedele e distante, viene da tutti additato come il responsabile.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Ron Howard, Ransom – Il riscatto, con Mel Gibson, Rene Russo. Alcuni criminali sequestrano il figlio di Tom Mullen. In un primo momento l’uomo lasca gestire la situazione all’Fbi, ma poi decide di agire in prima persona forzando la mano ai rapitori.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film musicale del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama la dolce Sandy, ma finge indifferenza per non sfigurare con gli amici e non perdere la sua fama di rubacuori. La ragazza, però, non si dà per vinta.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Marielle Heller, Copia originale, con Richard E. Grant, Melissa McCarthy. Lee, scrittrice frustrata e dedita all’alcool, è sull’orlo del baratro. Alla disperata ricerca di denaro, falsifica lettere di scrittori famosi per venderle a biblioteche e collezionisti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1991, di Jonatham Demme, Il silenzio degli innocenti, con Jodie Foster, Anthony Hopkins. La recluta dell’Fbi Clarice Sterlong indaga su alcuni delitti. Per rintracciare il serial killer chiede aiuto all’ex psichiatra Hannibal Lecter, rinchiuso in un manicomio criminale.