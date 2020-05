Questa sera, 29 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia. Maria De Filippi torna a farci compagnia, con una versione speciale del suo ormai storico talent. Amici Speciali è infatti una maratona di solidarietà a sostegno della Protezione Civile.

Amici Speciali, 29 maggio 2020, diretta terza puntata

Inizia il programma. Sono presenti 90 ragazzi aspiranti concorrenti di Amici, che saranno il pubblico della puntata di stasera.

Maria presenta i giurati: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli.

I concorrenti sono giunti alla Semifinale di Amici speciali, a fine puntata scopriremo chi sono i 4 finalisti, e la De Filippi mostra loro le uniformi della Finale: sciarpe tricolori in supporto dell’Italia.

Amici Speciali, 29 maggio 2020, la prima manche

Via alla prima manche. Umberto balla un passo a tre con Francesca ed un altro professionista. “Grazie Umbe che ci regali queste speranze” – commenta Alberto ammirato dall’avvenenza della ballerina. “La ragazza mi piace perchè ha la gambetta nervosa che a me viene solo quando mangio pesante” – dice Scotti. Umberto guadagna 618 punti.

Giordana canta il suo nuovo singolo, “Amami adesso”. “Mi sono riconosciuto in questa coreografia perchè io ero vestito fisso così in quarantena” – commenta giocosamente Panariello riferendosi ai ballerini in pigiama che hanno danzato sulle note della canzone. “Amo lei e la canzone la trovo stupenda” – dice emozionata la Ferilli. 589 punti per Giordana ed un commento positivo da parte del suo ex professore Rudy Zerbi, che quando era allieva l’aveva molto criticata.

Michele canta “La vita breve dei corandioli”, il suo nuovo emozionante singolo. “Questa è una canzone meravigliosa, è una poesia. E poi hai fatto una cosa che non saprei mai fare, da sdraiato ti sei alzato…bravo” – commenta Panariello. “Questa canzone è poesia, più l’ascolto e più mi piace. Canzoni come queste dategli almeno tre chance per capirle. E’ veramente bella” – dice la Pettinelli. La sua squadra arriva a 1285 punti.

Gabriele diventa Casanova e danza una coreografia in costume d’epoca. “Stupendo, stupendo tutto. Una bella botta di energia. Lui è pure bello” – dichiara la Abbagnato. La sua squadra arriva a 1231 punti.

Anche stasera Stash tenta di corrompere la giuria. Ha portato delle creme per le donne della giuria, ma Maria gliele ha sequestrate. I The Kolors cantano il loro nuovo singolo, “Tutta la notte”.

Alessio diventa un portiere d’albergo che assiste ad una struggente storia d’amore nella coreografia di Peparini. “Questa canzone mi ha lasciato tante emozioni dentro. Spero di averlo fatto come volevi tu” – dice il ballerino al coreografo.

Amici Speciali, Magic Ball

I blu giocano la Magic Ball (palla magica) schierando uno straordinario duetto rock tra Irama ed I The Kolors. “Numb” dei Linkin Park diventa elettronica, esplosiva. Davvero una bella esibizione.

I bianchi rispondono con Giordana e Gaia ne “La cura” di Battiato. “Le allieve che sfidano il maestro” – commenta Stash, riferendosi al fatto che, durante la versione “tradizionale” di Amici, lui ricopre ormai il ruolo di insegnante.

“I ragazzi con la loro forza mi avevano spettinato, voi mi avete messo il balsamo” – dice Scotti.

Tocca a Vessicchio decidere quale delle due squadre ha vinto. Vincono i bianchi, tra loro c’è il primo finalista e saranno proprio loro a sceglierlo.

Amici Speciali, una sorpresa per Giordana

Maria fa accomodare i concorrenti della squadra bianca e mostra loro dei filmati. La prima è Giordana, che rivede il suo percorso ad Amici ed i successi raggiunti successivamente. La cantante si emoziona e racconta di aver provato delle emozioni mai vissute. E’ riuscita a togliersi una maschera grazie alle canzoni, ora è molto serena. “Sarebbe bello, ma la mia finale e la mia vittoria già le ho avute” – dice la ragazza.

Amici Speciali, una sorpresa per Michele

Tocca poi a Michele Bravi. Il suo video è più controverso perchè racchiude un momento di profondo dolore, il racconto del suo trauma. Guardando le immagini, Michele si commuove. “Mi hai scritto un messaggio di whatsapp della serie se mi tendi la mano sono contento. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo silenzio durato tanto, della paura delle telecamere, di confrontarsi con un pubblico, di cantare canzoni e sentirsi dire cose che non si vogliono sentire più. Sei venuto un pomeriggio ad Amici e mi hai detto ‘non so se riesco a restare tutto il tempo’, sei rimasto. Ora sei qui. Mi sembra che il mostro del silenzio l’hai affrontato” – gli dice Maria

“Una cosa la devo dire. Se penso a me l’anno scorso, questo giorno un anno fa, c’era veramente solo il silenzio e tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi come stavo. Qui riesco a rispondere per la prima volta alla domanda come sto. Ti devo ringraziare e devo ringraziare i miei colleghi che mi hanno aiutato tanto a tornare qui sopra. La prima volta che senti un silenzio che si rompe o è un rumore o è una melodia. E’ stata una melodia, grazie a te. Mi piacerebbe arrivare fino in fondo” – risponde Michele.

Amici Speciali, una sorpresa per Alessio

E’ il momento di Alessio, anche per lui un toccante video ricordo. “Per me tornare qui ancora una volta è un immenso piacere. Mi sento libero di esprime ciò che ho dentro e questo per un artista è forse la cosa più importante. Per me la danza è sentirsi liberi e riuscire a farlo qui davanti a tutti loro è importante. Mi piacerebbe tantissimo essere finalista, ma se così non fosse va bene comunque” – dice il ballerino.

Amici Speciali, primo finalista ed uno scherzo per Maria

Giordana vota Michele, Michele vota Giordana. Alessio vota Michele, che è dunque ufficialmente il primo finalista. Prende la sua sciarpa e la stringe soddisfatto.

“Fermi tutti. C’è il mio momento, il momento della riscossa del popolo. Ho anche in sottofondo la canzone che accompagna i tuoi scherzi di ca**a, ho pure la pergamena. Ti leggo, questo è per tutti noi. Vedi la gente che aspettava questo momento” – dice la Ferilli, interrompendo la trasmissione per vendicarsi della De Filippi.

Sabrina costringe Maria a sottoporsi ad un gioco che avevano proposto nella trasmissione “House party”. La De Filippi dovrà rispondere ad alcune domande e se sbaglierà dovrà rompersi delle uova sulla testa.

Maria si deve togliere la giacca e si mette una fascia per coprire i capelli. Iniziano le domande, tra l’assurdo ed il goliardico. Maria sbaglia e deve rompersi il primo uovo sulla fronte. “Voglio il pubblico, battete i piedi, momento storico” – urla entusiasta Sabrina.

Amici Speciali, uova in fronte e seconda manche

Inizia una lunga sequela di domande, risposte sbagliate e uova rotte. “Che non si dica che ti ho lasciato sola” – dice infine la Ferilli afferrando un uovo. Maria capisce che in realtà quello di Sabrina è sodo, mentre il suo non lo è.

La Ferilli ha avuto la sua vendetta e porta dunque un premio all’amica: un peluce di Calimero con la maglia di Amici. “Stammi lontano che ti conviene. Ricordati che ho ancora una puntata, vado avanti con questo pensiero” – le intima Maria.

Inizia la seconda manche. Il primo ad esibirsi è Alberto, che canta il suo nuovo singolo “Quando quando”, una cover feat J Ax. Al termine della performance viene fatto riferimento ancora una volta alla “cotta” che Alberto ha per Gaia, ma Maria precisa che tra i due non c’è nulla e svela che stasera in studio è presente qualcuno legato alla cantante.

Andreas balla una coreografia di hip hop sulle note di una canzone di Justin Timberlake. “Hanno un’energia. Lui è perfetto come sempre, ci carica con questi pezzi che fanno venir voglia di alzarci in piedi e ballare” – commenta l’Abbagnato.

Gaia canta “Chega”. “E’ ammirevole la padronanza del palco di questa ragazza, la naturalezza” – commenta Gerry Scotti.

Irama ha voluto tradurre il testo di “I don’t wanna miss a thing”, canzone a cui è molto legato. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film “Armageddon” e, prima della performance, ne vengono mandate in onda le scene più significative. “Bravissimo, sono un tuo ammiratore. Questa sarebbe andata in testa alle hit parade nel giro di una settimana negli anni’70” – gli dice Gerry. “Al secondo ritornello lo cantavo già” – commenta Federica Gentile.

Random canta il suo singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. “Sei elegantissimo” – gli dice Maria. “Sono appena tornato la scuola e sono passato a farmi un giro qua” – risponde lui. Il rapper racconta di aver trascorso una settimana intensa e di avere mal di pancia perchè per una scommessa persa ha dovuto mangiare un peperoncino intero.

Javier danza una romantica coreografia sotto la pioggia. “Vola. Ha una tecnica incredibile” – dice ammirata la Abbagnato, che inizia poi un giocoso confronto sui nomi francesi dei passi di danza con Giorgio Panariello.

Amici speciali, Magic ball e secondo finalista

Sta terminando la seconda manche ed anche stavolta viene giocata la Magic Ball. Gaia canta “I put a spell on you”, contro Irama con “Sex on fire”.

Vince la squadra blu ed è il momento delle sorprese per i ragazzi. Il primo è Irama, che commenta subito “Io mi emoziono, lo so”, ed infatti si commuove vedendo i suoi video-ricordi. “Mi emoziono per questi video. E’bello aver fatto questo percorso e poter fare quello che ami. Vedo tanto cambiamento, un percorso in cui ho ancora tanto da imparare e da dare. Un anno a volte sembra non passare mai e sembra che impari tantissimo. Io ho imparato veramente tanto qui, anche a livello personale. Sarebbe un onore poter tornare a casa e partecipare a questa finale” – dice.

Anche Alberto si emoziona guardando il suo filmato. “Che spettacolo. E’ bellissimo. E’ già passato un anno e mi emoziono. Per me Amici è una casa, una famiglia. Ti ringrazio perchè mi hai dato la possibilità di portare la musica classica vicino ai giovani. Sono tanto contento di partecipare a questa edizione speciale di Amici perchè lo scopo è tanto bello. Tutti quanti vogliamo essere finalisti, ma vicino a me ci sono tantissimi artisti che hanno più esperienza di me e si meriterebbero di arrivare in finale” – commenta poi.

“Javier è quello con cui ho litigato di più” – dice Maria, presentando il filmato del ballerino. “Da quando sei tornato sei cambiato eh? E’ come se ti fossi riappacificato” – continua la De Filippi. Javier spiega di essersi rasserenato e di essere contento del percorso fatto e dei cambiamenti avvenuti in lui.

Irama vota Alberto, Alberto ed Javier votano Irama. E’ dunque lui il secondo finalista di Amici Speciali. Il cantante è molto emozionato: “Il sentimento è sempre lo stesso, un vuoto dentro lo stomaco”.

Amici Speciali, sfida tra giudici

“Pantera rosa per te” – annuncia Maria, riferendosi alla Ferilli. “Pensavi di esserti salvata eh” – commenta Gerry.

Maria fa entrare un ring e chiama a scontrarsi Giorgio Panariello e Gerry Scotti. I due dovranno sfidarsi cantando. Scotti indossa giacca e cappello e si trasforma in Adriano Celentano. Panariello si cala nei panni di Pupo.

Le performance canore lasciano a desiderare, ma vince Panariello che si aggiudica la coppa.

Inizia la terza manche, che sarà decisa dal televoto. La prima ad esibirsi è Gaia, che propone un mashup di “Shape of you” e “Dance monkey”.

Umberto balla una simpatica coreografia sulle note di “O’sarracino”. “È sempre elegante, ha classe” – dice la Abbagnato. “Mi dà l’idea di essere proprio un ragazzo per bene, una delizia” – continua la Ferilli.

Javier propone un assolo da una variazione classica. Il ballerino diventa un leggiadro principe che salta, gira e vola da una parte all’altra del palco. “È veramente un ballerino completo” – dice la Celentano. La Abbagnato gli augura di entrare a far parte di una compagnia di danza che faccia emergere il meglio di lui.

Giordana canta un brano di Edith Piaf e prima della performance vediamo alcune scene del film, con Marion Cotillard, dedicato alla vita della celeberrima cantante. I giudici si emozionano e si complimentano estasiati con Giordana. La Abbagnato è commossa.

Alessio diventa Caravaggio in una coreografia suggestiva ed intensa. Ad accompagnare i passi di danza, un monologo che spiega la concezione dell’arte ed il controverso personaggio.

Alberto canta l’Ave maria di Franz Shubert, uno dei brani più belli e difficili del repertorio classico. Il cantante riesce a non farsi sovrastare dall’imponenza del pezzo.

I giudici vengono sfidati ad eseguire una coreografia di poledance tratta da un film con Jennifer Lopez. La prescelta è Eleonora Abbagnato. “Tanta gioia. Io sono già pronto” – commenta Zerbi. La Abbagnato si esibisce con grande autoironia e sensualità. “Io me ne vado. Che figura! Meno male che i bambini dormono e pure mio padre, che è siciliano” – dice Eleonora alla fine della performance. L’etoile riceve però i complimenti di tutti i suoi colleghi.

Random propone una sua versione di “L’essenziale” di Marco Mengoni. Il rapper ne ha riscritto la strofa esprimendo ciò che prova in questo periodo della sua vita. “Scrivo sempre nel ricordo di una ragazza. L’ho lasciata io ma perché si è comportata male. È una storia strana..” – racconta. “Siediti pure, raccontami” – gli dice Panariello. I due si danno appuntamento a fine puntata.

Si rimane in tema d’amore con Gabriele che si trasforma in un etereo Romeo. Persa la sua Giulietta, l’innamorato vaga confuso ed addolorato.

I The Kolors cantano “Man in the mirror” di Michael Jackson. “Si è capita la mia simpatia per Stash, ma voglio salutare anche gli altri due Kolors” – dice Scotti.

Andreas commuove con una coreografia sull’amore tra fratelli. Ad accompagnarlo la splendida canzone “Mio fratello” di Tiziano Ferro.

Amici Speciali, sorprese ed il terzo finalista

Finisce la terza manche. Vincono i bianchi ed anche per Gaia arriva il momento di vedere un video ricordo del suo percorso. La cantante si commuove. “È stato l’anno più bello di tutti. Ho deciso di intraprendere questo percorso e c’è stata una pandemia mondiale. Nonostante questo periodo difficile sono molto felice però perché ho la possibilità di inseguire i miei sogni” – dice Gaia.

Random è spontaneo come sempre. Quando Maria gli dice “Non ti conoscevo”, risponde “Io sì”. Davanti al suo video ricordo ride grugnendo e sgranando gli occhi come un bimbo. “Questo video mi ha fatto molto pensare. Un anno fa usciva il mio primo singolo, Chiasso, due giorni fa è uscito il mio primo album. Sono molto fortunato” – dice.

Per Andreas rivivere il suo percorso è motivo di orgoglio. Il ballerino ha infatti dovuto affrontare ben due volte il percorso nella scuola di Amici, visto che la prima volta a causa di un brutto infortunio si era dovuto ritirare. “È stato bellissimo ballare ed essere qui in questa situazione. Mi piacerebbe arrivare in finale, ma preferirei sostenere una persona, sono sincero” – svela.

Alessio vota per Giordana, Giordana per Alessio, Random per Alessio, Andreas vota per Alessio ed infine Gaia vota per Alessio. All’unanimità il terzo finalista è Alessio. “Sono molto felice per te” – gli dice Maria.

E’ il momento di scoprire il nome del quarto finalista ed a nominarlo saranno proprio i tre concorrenti già arrivati all’ultimo step del programma. Vediamo il filmato di Umberto, che è visibilmente emozionato, ma vuole sostenere un altro concorrente per la finale.

Tocca poi ad un altro ballerino, Gabriele. Il concorrente si emoziona molto, si commuove. “Ho sempre visto la danza come migliore amica soprattutto nei periodi in cui vedi tutto buio ed essere qui è una cosa bella. Ritornare a casa è sempre una cosa bella. Siamo fortunati, abbiamo la fortuna di fare la nostra arte. Mi farebbe piacere essere finalista, ma ci sono degli artisti pazzeschi” – racconta.

Vediamo il video di Stash. “Ti voglio bene anche se sei così, inafferrabile alcune volte” – gli dice Maria. “Gli alti e bassi della vita servono. I bassi servono per capire quanto sono belli gli alti” – dice Stash commuovendosi. Anche Maria si emoziona insieme a lui dimostrandogli il suo attaccamento.

Amici Speciali, il quarto finalista

Alessio indica Giordana come quarto finalista. Irama è sicuro della sua scelta: “Se i Kolors non dovessero andare in finale non ci dovrei essere neanche io, quindi assolutamente The Kolors”. Anche Michele sceglie Stash ed i Kolors. Sono dunque loro i quarti finalisti.

Irama canta la sua “Mediterranea” e tutto lo studio scende in pista. La Ferilli riesce a coinvolgere anche la De Filippi. Random chiude poi la trasmissione al posto di Maria.