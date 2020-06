Stasera in tv 1 giugno 2020. Rai 1 propone in replica la serie Il giovane Montalbano. Presenti nel palinsesto anche gli appuntamenti classici con l’informazione di Report su Rai 3 e Quarta Repubblica su Rete 4.

Stasera in tv 1 giugno 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 va in onda in replica alle 21.25 la prima puntata della serie Il giovane Montalbano. Si tratta di un prequel che racconta di quando Salvo Montalbano, interpretato da Michele Riondino, non era ancora commissario, ma solo vicecommissario in servizio a Mascalippa, un paesino di montagna in Sicilia. Nel corso della prima puntata, andata in onda nel 2012, assistiamo alla promozione di Montalbano e al suo trasferimento a Vigata.

Rai 2 propone alle 21.20 la registrazione dello show Brignano tutto casa e teatro! messo in scena pochi mesi fa dal comico romano Enrico Brignano, di fronte a un pubblico di oltre 6000 persone. Fra monologhi e canzoni, Brignano lascia anche spazio a diversi spunti di riflessione, proponendo agli spettatori temi sensibili.

Report, infine, è in onda su Rai 3 alle 21.20. Senza Fibra è il titolo della puntata. Viene affrontato il tema delle famiglie che sono rimaste in casa durante il lockdown senza connessione ad internet. Infatti, l’Italia non dispone ancora di una copertura capillare adeguata e molti centri urbani minori restano tagliati fuori.

Stasera in tv 1 giugno 2020 – programmi Mediaset

Rete 4 propone il consueto appuntamento delle 21.25 con Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro dedica uno spazio all’inchiesta sul magistrato Luca Palamara che dopo un anno torna a scuotere il Csm e alla crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19.

Su Canale 5 viene trasmesso alle 21.20 il film Dunkirk, diretto dal celebre regista Christopher Nolan. Un battaglione di soldati inglesi è impegnato a liberare le truppe alleate dalla Francia occupata dai nazisti. Ma resta intrappolato sulla spiaggia del paesino di Dunkirk, con le spalle al mare e sul fronte l’esercito tedesco che avanza inesorabile..

Infine, le repliche del programma Emigratis sono nuovamente in onda su Italia 1 alle 21.25. I comici Pio e Amedeo continuano a viaggiare per l’Europa senza spendere nemmeno un euro. Tra eccessi e provocazioni, scroccano pranzi, cene e pernottamenti ai Vip che incontrano all’estero.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La 7 alle 21.15 va in onda il film Witness – Il testimone. Un bambino Amish assiste a un omicidio mentre si trova con la madre a Philadelphia. Toccherà a John Book, interpretato da Harrison Ford, difendere la vita del bambino, unico testimone dell’accaduto. Quando i superiori di John cercano inaspettatamente di osteggiarlo, l’agente decide di rifugiarsi nella comunità Amish di provenienza del bambino.

TV 8 trasmette dalle 21.30 Sette Anime, film interpretato da Will Smith. Tim Thomas (Will Smith) è un ingegnere aerospaziale laureato al MIT, che provoca senza volerlo un tragico incidente a causa di una disattenzione. Nessuno se ne accorge, e lui resta impunito. Per riparare al suo errore, un anno dopo la vicenda, si mette alla ricerca di sette persone bisognose di ricevere trapianti. Sapendo bene che le continue donazioni di organi a cui inizia a sottoporsi lo condurranno, infine, alla morte.

Canale NOVE alle 21.35 manda in onda il film Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie. Edward Magorium, interpretato da Dustin Hoffman, è il proprietario di un negozio di giocattoli che sembra quasi magico. Un giorno scompare in circostanze misteriose senza lasciar traccia, lasciando il negozio a un triste destino, privato dei suoi colori e della sua magia. Prima di andarsene, però, dona a Molly, la sua ex-manager, il negozio, affinché lei riprenda il lavoro dal punto in cui lui lo aveva interrotto.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 301, va in onda alle 21.15 il film Alita – Angelo della Battaglia. Il visionario regista James Cameron ha collaborato alla produzione del film, diretto poi da Robert Rodriguez, sfruttando una tecnica particolare di sua invenzione per ingrandire gli occhi della protagonista digitalmente. La storia è tratta da un manga, un fumetto giapponese, e racconta di Alita, una cyborg da combattimento rimasta addormentata per secoli in una discarica.

Infine, su Sky Cinema canale 308 viene trasmesso alle 21.00 il film di genere drammatico La Paranza dei Bambini. Tratto dal best seller di Roberto Saviano, racconta l’ascesa di un gruppo di giovanissimi nello scenario criminale di Napoli. Nel 2019 il film ha vinto il premio Miglior sceneggiatura del Festival del cinema di Berlino.