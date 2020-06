Stasera in tv 2 giugno 2020. Nella serata della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, Rai 1 propone un charity show innovativo all’insegna dello sport: Non mollare mai – Storie tricolori. Come al solito sono previsti i programmi di informazione #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal Coro su Rete 4, Le Iene Show su Italia 1.

Stasera in tv 2 giugno 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 va in onda il charity show Non mollare mai – Storie Tricolori. A condurre l’evento c’è Alessandro Zanardi, simbolo di resilienza e passione sportiva. Fra i tanti ospiti che raccontano le loro storie ci sono Charles Leclerc, Fabio Cannavaro, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi. Si alternano a Zanardi come conduttori Flavio Insinna, Simona Ventura e Gigi D’Alessio.

Rai 2 trasmette alle 21.20 il film Prima di lunedì, diretto da Massimo Cappelli. Carlito (Vincenzo Salemme) è il proprietario di una catena di supermercati, è orgogliosamente italiano e proprietario di una 500 verde d’epoca. E’ coinvolto in un incidente d’auto insieme a Marco e Andrea, mentre i due discutono di Penelope, sorella di Andrea ed ex di Marco. La giovane è in procinto di sposarsi e Marco ne è ancora innamorato. Ma ora, il problema più stringente dei due è ripagare il debito con Carlito, per riparare la sua 500.

Su Rai 3, infine, è prevista alle 21.20 la puntata di #Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice discute con i suoi ospiti dell’attuale situazione contagi in Italia, chiedendo agli esperti quale è realmente la situazione nel nostro Paese. Si affrontano poi i temi di politica e di stretta attualità.

Stasera in tv 2 giugno 2020 – programmi Mediaset

Fuori dal Coro, il talk “controcorrente” di Mario Giordano, è in onda alle 21.25 su Rete 4. Con ospiti del mondo della politica, presenti in studio o in collegamento, Giordano tratta di argomenti attuali e spesso controversi, sempre con il suo stile unico e sopra le righe.

Proseguono su Canale 5 alle 21.20 e alle 22.34 le puntate della fiction La Cattedrale del Mare. La trama si svolge nel XIV secolo a Barcellona, e racconta la storia della vita del protagonista Arnau Estanyol, un servo della gleba che fugge dal assieme al padre e scala la piramide sociale fino a divenire barone. I titoli degli episodi sono Noi siamo come loro e Segreti.

Su Italia 1 viene trasmesso alle 21.15 il classico appuntamento del martedì con Le Iene Show. Alcuni servizi anticipati dal sito ufficiale Iene.it, riguardano le organizzazioni mafiose di Foggia e gli assembramenti tenutisi ad Avellino nei giorni scorsi, con la partecipazione e del sindaco Gianluca Festa. Il primo cittadino ha già giustificato il proprio comportamento, ieri, a La vita in diretta.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La 7 va in onda alle 21.15 il talk condotto da Giovanni Floris: Di Martedì. Con i numerosi ospiti presenti in studio o in collegamento, il programma propone argomenti di stringente attualità, inerenti il mondo della politica e dell’economia non solo nazionale, ma anche internazionale e globale.

Tv8 trasmette invece alle 21.30 il film Casino Royale della serie dedicata all’agente segreto 007. Si tratta del primo film in cui ha recitato Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Le riprese hanno coinvolto numerose location, Praga, Loket, il Madagascar, Venezia e il Lago di Como. L’agente Bond è impegnato a smantellare un’organizzazione terroristica finanziata dai Casino in tutto il mondo.

A perfect getaway – Una perfetta via di fuga, infine, è il titolo del film thriller in onda su NOVE alle 21.25. Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich), sposi novelli, partono diretti alle Hawaii per la loro luna di miele. Giunti sul posto, durante un’escursione, scoprono che un’altra coppia di sposini è stata uccisa. Ciononostante, decidono di non interrompere l’escursione, e continuare la loro vacanza che si trasforma presto, però, in un vero e proprio incubo.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 305, va in onda alle 21.00 il film cult noir degli anni 90 Il Corvo – The Crow. Brandon Lee, l’attore protagonista, è morto in un incidente durante le riprese. La storia racconta di un chitarrista rock che resuscita dai morti sotto forma di un’entità, il Corvo, per vendicare la fidanzata uccisa alla vigilia di Halloween da un gruppo di sbandati.

Infine, su Sky Cinema canale 313 alle 21.15 è previsto Interstellar, film del regista Christopher Nolan. La terra è sul’orlo del collasso. I campi inaridiscono e le tempeste di sabbia sono all’ordine del giorno, costringendo gli uomini a cercare la salvezza nello spazio. Così, un gruppo di volontari si addentra in un buco spazio-temporale per cercare un pianeta su cui trasferire la razza umana e ricominciare a vivere.