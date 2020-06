Lunedì 1 giugno, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda Brignano Tutto casa e teatro.

Enrico Brignano propone lo show registrato pochi mesi fa dinanzi una platea di 6000 persone. Il comico romano si esibisce in vecchi e nuovi successi. Ed è accompagnato da una band che lo supporta nell’interpretazione di brani originali.

Brignano Tutto casa e teatro diretta 1 giugno monologhi,sketch

Il corpo di ballo introduce Enrico Brignano. Il comico romano da bambino non immaginava che un giorno avrebbe avuto molto platee di spettatori che lo avrebbero seguito nei suoi spettacoli.

Narra di essere cresciuto a Dragona e che in quel luogo non ci sono infrastrutture, nemmeno un bancomat. Si possono trovare molti rottami e mobili abbandonati. Ci sono anche le zanzare, che non pungono ma ti azzannano. Aspettano che ti addormenti per rubare una goccia di sangue. Dragona è anche piena di topi, che Brignano definisce un po’ arroganti perché quando li incontri non scappano ma rimangono lì a mo di sfida.

Brignano Tutto casa e teatro La famiglia

Brignano racconta di essere nato in una famiglia “caciarona” e si respirava sempre allegria. Quando però combinava qualche marachella, il padre per punirlo utilizzava la cinta. Mentre la madre, contraria alla violenza, gli dava solo dei pizzichi.

La famiglia era amante della scampagnate. Il padre aveva comprato addirittura un pulmino 850 della Fiat usato, che era stato ideato dalla casa automobilistica per le suore. Quando si partiva tutti insieme, la madre preparava pomodori con riso in quantità industriali. Mentre la zia cucinava centinaia di fettine panate. L’auto era così colma di cibo, che Brignano faticava a stare comodo.

Inoltre si partiva da Dragona alle 5:00 del mattino, per raggiungere Ostia Antica. Alle 8:00 e mezzo la brace era già accesa da 2 ore. Alle 11:00 invece il padre accendeva la radio per ascoltare gli stornelli romani. Si mangiava così tanto di cuore che il colesterolo ed il diabete, infuriati, si staccavano dal corpo per andare via.

Dopo pranzo, intorno alle 14:00, si ascoltavano canzoni tristi come ad esempio La popolana di Lando Fiorini :” Ma la strozza però la fiumana. Sparisce, torna a galla, poi non più. Solo uno scialle nero s’allontana. Sopra la bara de ‘na popolana. Lungotevere, s’addorme…” Brignano spiega nelle canzoni il Tevere ha mietuto innumerevoli vittime.

Per omaggiare Roma, il comico canta Barcarolo romano e Serenata de paradiso.

Brignano Tutto casa e teatro diretta 1 giugno La scuola

Chiuso il capitolo scampagnate si passa alla scuola. Quando frequentava le elementari e le medie le professoresse lo interrogavano spesso perché procedevano in ordine alfabetico e lui era quasi sempre il primo. Solo per due anni ha avuto un compagno di classe, Atzeri, che veniva prima di lui. Ricorda i momenti di terrore quando la professoressa interrogava e tutti gli alunni cercavano di nascondersi.