La Festa della Repubblica 2020 è divisa tra l’impegno solidale e la celebrazione dell’identità nazionale.

Le reti Rai dedicano al 2 Giugno diversi appuntamenti. Tra questi la diretta, su Rai1, della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Codogno, il luogo più colpito dalla pandemia.

L’omaggio è preceduto, in mattinata, dalla deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria. Questi primi due eventi istituzionali apriranno la giornata.

La Festa della Repubblica 2020

Alle 15.50, su Rai1, in onda in diretta Speciale Camera 2 Giugno, a cura di Rai Parlamento, per raccontare come si vive la ricorrenza nazionale in un Paese ancora alle prese con l’emergenza coronavirus

Alle 20.35, subito dopo il Tg1, il tenore Vittorio Grigolo canta l’Inno italiano in una esibizione dall’Arena di Verona.

In prima serata, sempre su Rai1, lo show solidale Non mollare mai: storie tricolori, condotto da Alex Zanardi. Una grande serata-evento a favore della Croce Rossa Italiana.

Un’ampia finestra informativa alle 8.55, a cura del Tg1, dall’Altare della Patria per l’omaggio dello Stato a tutti i caduti. Agorà, in onda su Rai3 dalle 8.00, si collega con Codogno, in attesa della visita del Presidente della Repubblica.

Alle 10.30, su Rai Scuola, canale di Rai Cultura, in onda Speciale Scuola 2020: La Costituzione siamo noi. I ragazzi delle scuole italiane raccontano la loro Costituzione, scegliendo un articolo, o anche solo una parola. Le loro voci si alternano a quelle dei giudici della Corte Costituzionale, che raccontano la propria Costituzione attraverso una parola rappresentativa dei valori dalla Carta fondativa del nostro vivere civile.

Quante storie su Rai 3 alle 12:45 ospita Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa. Rilegge i passi salienti della nostra Costituzione, e con Giovanni Belardelli, professore di Storia delle dottrine politiche.

Sempre su Rai3, alle 13.15 (e in replica alle 20.30 su Rai Storia), in onda una puntata speciale di Passato e presente, dal titolo 1946, la nascita della Repubblica, con la professoressa Isabella Insolvibile.

I programmi del pomeriggio e della sera

La Vita in diretta in onda dalle 16:50 su Rai1, riserva un ampio spazio di approfondimento all’anniversario.

Geo su Rai 3 ospita Patrizia Gabrielli, ordinaria di Storia contemporanea e Storia di genere, Università degli studi di Roma La Sapienza. Si parla di Repubblica e donne, chiamate, in quella circostanza, al voto per la prima volta.

Alle 18.10, su Rai5, in onda L’Orchestra Sinfonica Nazionale e Fabio Luisi in Senato. Si si tratta del concerto – registrato in occasione del Natale 2018 nell’Aula del Senato della Repubblica, alla presenza delle più alte autorità dello Stato – dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi, con la voce di Ekaterina Bakanova.

Alle 19.10 su Rai Storia in onda il documentario di Enrico Salvatori 2 Giugno ‘46: il giorno che divenne festa. Ricostruisce, attraverso il racconto della Radio, della Rai e dei cinegiornali, i giorni che seguirono il referendum Monarchia – Repubblica.

In prima serata, invece, sempre su Rai Storia, Volere Votare ricorda la prima volta delle donne al voto, con la storica Patrizia Gabrielli e le testimonianze di donne che hanno vissuto in prima persona quel momento memorabile.

Gli appuntamenti dedicati si chiudono a mezzanotte, con una puntata speciale di Porta a Porta interamente dedicata alla Festa della Repubblica.

La copertura digitale

La copertura sul web è assicurata da Rai Digital che articola l’offerta RaiPlay anche con le Teche Rai. E con la pubblicazione dei tre documentari del ciclo Nascita della Repubblica, del 1971 in occasione del 25 anniversario della Repubblica. A realizzarli tre grandi del cinema e della televisione: Sandro Bolchi, l’allora emergente Ermanno Olmi e Vittorio De Sica, qui in una delle sue rare regie televisive.

Dalla Home Page di RaiPlay è possibile accedere ad una sezione interamente dedicata a contenuti collegati alla ricorrenza.

Tra questi i documentari “Buonasera Presidente” e “Le ragazze del ‘46“, la docufiction “Storia di Nilde”, “Pertini – Il combattente” e la fiction Rai “De Gasperi – L’uomo della speranza”.