Terza puntata questa sera martedì 2 giugno della serie La cattedrale del mare.L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata, alle 21.25 con gli episodi tal titolo Non siamo come loro e Segreti.

La serie, girata in Spagna, racconta l’ascesa di Arnau Estanyol che, ragazzo di umili origini, riesce a diventare uno dei personaggi principali della Spagna del 1300. Ecco le anticipazioni dei due episodi.

La cattedrale del mare 2 giugno trama Non siamo come loro

Ospitato nella casa del mercante ebreo Hasdai Crescas, Arnau sembra prossimo alla morte. Ma grazie alle cure dei dottori pagati da Hasdai e dopo una lunga convalescenza, finalmente riesce a guarire.

Hasdai è grato ad Arnau per aver rischiato la vita per i suoi figli. E, rendendosi conto che la peste lo ha lasciato senza famiglia e senza motivo di vivere, convince Arnau a diventare un cambiavalute. Hasdai è deciso a rendere Arnau un uomo ricco.

Un giorno, padre Albert si presenta a casa di Arnau accompagnato da Mar, una ragazza di undici anni, orfana di uno dei fratelli Bastaix morti durante la peste. Il prete l’ha raccolta durante l’epidemia ma non può tenerla con sé. La ragazzina dovrà entrare in un convento … a meno che non sia accolta da una famiglia. Mar si fa benvolere immediatamente da Guillem e Arnau.

Qualche anno dopo, Arnau riceve un invito a partecipare a una festa a palazzo e accetta di andare con Mar. Data la generosa dote che offre, è certo che Mar troverà presto pretendenti.

Alla festa, Arnau incontra Margarida Puig che versa in cattive condizioni economiche.

Intanto Mar insiste nel respingere un pretendente dopo l’altro. Ma Guillem indovina qual è la ragione dei continui rifiuti.

La cattedrale del mare 2 giugno trama Segreti

Il re di Castiglia ha dichiarato guerra ad Aragona e attacca Barcellona via mare. La città possiede solo quattro galee per difendersi, poiché la maggior parte della marina sta combattendo a Maiorca. La sconfitta sembra inevitabile. Ma Arnau riesce a scongiurarla. E, dopo un’intensa battaglia, con la vittoria conquistata, diventa un eroe.

Il re vuole compensare la sua nobile azione con un dono. E offre in matrimonio Elionor, i cui capricci diventano sempre più insopportabili. Arnau non vuole sposarsi, ma sa che sarebbe pericoloso opporre un rifiuto al re.

Dopo il matrimonio, Elionor e Arnau, accompagnati da Mar e Joan, tornati da Bologna, si sistemano nel castello che il re gli ha concesso.

Arnau è il primo uomo che non cade ai suoi piedi, perciò Elionor inizia a nutrire per lui una passione malata. Intanto il prestigio di Arnau continua ad aumentare insieme alla sua fortuna. Viene persino nominato uno dei due Consoli del Mare, i più alti rappresentanti del commercio in città. E presto si rende conto che la legge e la giustizia non coincidono sempre. Nel palazzo tra Elionor e Mar si verificano scontri e continue discussioni.

La Cattedrale del Mare dove è girato

Le riprese, per una percentuale dell’80%, si sono svolte in luoghi all’aperto, in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna. Molte scene sono state girate nella Basilica di Santa María del Mar

La Cattedrale del Mare – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie tv La Cattedrale del Mare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Aitor Luna : Arnau Estanyol

: Arnau Estanyol Pablo Derqui : Justin Chatwin

: Justin Chatwin Michelle Jenner : Mar Estanyol

: Mar Estanyol Josep Maria Pou : Sahat

: Sahat Silvia Abascal : Elionor

: Elionor Nathalie Poza : Francesca Esteve

: Francesca Esteve Andrea Duro Flores : Aledis Segura

: Aledis Segura Críspulo Cabezas: Genís Puig

