Geo Vacanze italiane è l’appuntamento con il quale Svela Sagramola arriva nella prestigiosa fascia dell’access prime time di Rai 3. L’appuntamento è da lunedì 1 giugno alle 20.50 sulla terza rete diretta da Franco Di Mare. In pochi giorni cambia ancora il contenuto di questa fascia oraria, una delle più importanti nel palinsesto.Ed è sempre il responsabile di rete a tentare una nuova strada che possa ovviare alla mancanza delle puntate di Un posto al sole. Le repliche, infatti sono state interrotte per bassi ascolti.

Geo vacanze italiane Sveva Sagramola promossa

Da lunedì 1 giugno Sveva Sagramola presenta una versione documentaristica del programma Geo di cui è la conduttrice storica. Il titolo è Geo vacanze italiane. Il fine è presentare una serie di documentari realizzati dal programma Geo, per un viaggio lungo le più belle coste d’Italia.

Ma c’è un obiettivo particolare nella proposizione dell’appuntamento che per ora accompagna il pubblico di Rai per una buona parte della stagione estiva. Sveva Sagramola vuole documentare il legame strettissimo esistente tra natura e cultura.

Siamo alle porte di un’estate strana, difficile, sulla quale non ci sono certezze nonostante le aperture dell’Italia nella cosiddetta Fase 3 dell’emergenza sanitaria.

In un momento così particolare, di transizione storica, la Sagramola invita il pubblico a non perdere di vista la fortuna che abbiamo di vivere in un paese come l’Italia. Un luogo unico dove l’arte e la natura sono così legati da non smettere mai di sorprendere.

Come è strutturato il programma

Il programma è scritto e curato da Marco Castellazzi, Rosario Cutolo e Vittorio Papi con Antonella Masetti e Massimiliano Umberti. Ha il compito arduo di sostituire, fino alla riapertura del set, le puntate di Un Posto al Sole. Ogni sera la Sagramola mostra video che interessano l’Italia, il patrimonio costiero e naturistico, con commenti. E con la presenza della conduttrice che si è fatta conoscere nel pomeriggio di Rai 3 con il programma Geo che occupa il day time pomeridiano sempre con ottimi ascolti.

Vedremo adesso se riesce ad eguagliare l’audience di Un posto al Sole.