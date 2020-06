Vite al Limite la storia Carlton e Shantel Oglesby questa sera su Real Time

Questa sera Vite al Limite su Real Time propone la storia di Carlton e Shantel Oglesby. L’appuntamento è in prima serata alle 21:15 sul canale 31 del digitale terrestre.

Il programma propone due vicende di persone super oversize che hanno cercato disperatamente di tornare ad una vita normale. Il fine per tutti è arrivare al peso giusto per poter sottoporsi all’intervento chirurgico di bypass gastrico quasi risolutivo.

Vite al limite: chi sono Carlton e Shantel Oglesby, la loro personale storia

Carlton e Shantel Oglesby sono fratello e sorella. Hanno rispettivamente 24 e 31 anni. Vivono a Columbus nell’Ohio negli Stati Uniti. All’inizio del loro percorso pesavano rispettivamente 356 e 289 chili.

La loro storia naturalmente risale all’infanzia e ai traumi che hanno vissuto da piccoli. Infatti i genitori dei due protagonisti erano continuamente in lite tra di loro. Il padre maltrattava la madre, la violentava continuamente picchiandola senza pietà. Un vero e proprio caso di violenza sulle donne passato inosservato.

L’incontro con il Dottor Now

Le conseguenze sui due bambini sono state devastanti. Infatti Carlton e Shantel Oglesby hanno assistito impotenti alla ferocia con cui il padre picchiava la madre. La donna per cercare di compensare la sofferenza dei due figli li rimpinzava di cibo. In questo modo tentava di dare loro una certa serenità.

Invece i due giovani sono arrivati ad un peso sconvolgente. Decidono così di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Si recano nella clinica di Houston dove il figlio del dottore gestisce il percorso degli over-size verso il peso necessario per il bypass gastrico. Dopo sei mesi i due fratelli ottengono buoni risultati. Riescono così a raggiungere il peso necessario per poter realizzare l’intervento.

Carlton e Shantel hanno perso rispettivamente 110 e 97 chili, arrivando a 246 è 192 kg.

Una curiosità: quando i due protagonisti della puntata di questa sera pesavano 356 e 289 chili non riuscivano neanche a vedersi, pur vivendo sotto lo stesso tetto. Il peso era tale che oramai era difficile per loro muoversi e svolgere le più banali attività come lavarsi e badare alle proprie esigenze personali.

Vite al limite: chi sono Carlton e Shantel Oglesby come sono oggi

Il percorso di Carlton e Shantel di Vite al Limite è stato molto tortuoso ed articolato. Il dottor Nowzaradan non solo ha dato loro una dieta, ma li ha messi anche in contatto con uno psicologo. Infatti da curare non era soltanto il corpo, ma soprattutto l’anima dei due giovani. Avrebbero dovuto così liberarsi di tutte le sofferenze e i traumi del loro passato.

Dopo i 6 mesi di percorso dal dottor Nowzaradan, i due fratelli avevano acquistato più fiducia in loro stessi. Hanno trovato un lavoro e Carlton era deciso anche a riprendere il rapporto con la fidanzata Monica. Shantel aveva compreso che per lei era importante recuperare tutto il tempo perso soffrendo a causa della famiglia.

Attualmente i due fratelli sembra stiano continuando il loro percorso. Hanno evitato rigorosamente di tornare al junk food con cui si sono ingozzati da quando erano bambini. Sappiamo che Shantel ha persino creato un canale YouTube nel quale Informa i suoi follower di tutto ciò che accade nella sua vita.