La Rai per giugno 2020 propone una serie di nuovi programmi e altri che continuano con nuove edizioni.

Da Storie maledette, fino al nuovo programma di Renzo Arbore, passando per i due appuntamenti di Carlo Conti su Rai 1, ecco una panoramica di quanto vedremo prossimamente.

Giugno 2020 – il palinsesto di Rai 1

Uno dei ritorni più attesi è il primo show post covid con la conduzione di Carlo Conti. Si tratta di Top Dieci che va in onda a partire dal 12 giugno e prevede quattro puntate.

Il conduttore tre giorni prima, è su Rai 1 per gestire il consueto appuntamento annuale con la serata di beneficenza Con il cuore nel nome di Francesco. La data stabilita è il 9 giugno. Conti è in diretta su Rai 1 dalla Basilica Superiore della Chiesa di San Francesco ad Assisi. Si tratta di un appuntamento che coniuga intrattenimento, solidarietà e spiritualità.

Top Dieci invece è il primo programma in diretta dopo l’emergenza sanitaria. I concorrenti che partecipano suddivisi in squadre sono presenti fisicamente in studio. Ma si dovranno seguire tutte le regole del distanziamento sociale imposte dalla emergenza sanitaria.

Intanto Rai 1 dal primo giugno sta già mandando in onda Italia Sì giorno per giorno con la conduzione di Marco Liorni. Si tratta di una versione aggiornata al daytime mattutino del programma condotto il sabato pomeriggio sempre da Marco Liorni su Rai 1. L’ultima puntata è prevista il 27 giugno. Dal 29 invece Marco Liorni torna su Rai 1 nella fascia preserale con la nuova edizione di Reazione a Catena.

Sempre nel daytime pomeridiano è iniziata la seconda stagione di Io e te, con Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo.

Giugno 2020 – il palinsesto di Rai 2

L’appuntamento più atteso invece di Rai 2 ha per titolo Striminzitic Show ed è gestito da Renzo Arbore. Lo showman nazionale torna su Rai 2 dall’8 giugno con 21 puntate del programma. La prima è in prime time, tutte le altre in seconda serata.

Renzo Arbore ripropone la sua lunga e prestigiosa carriera attingendo soprattutto al suo canale Renzo Arbore Channel.

Altro appuntamento molto atteso è Made in sud. Finora la data di esordio della nuova edizione è finta fissata al 15 giugno. A meno di ulteriori cambiamenti, lo show comico all’ombra del Vesuvio riprende il proprio posto nel palinsesto di Rai 2 in prima serata. Confermata alla conduzione Stefano De Martino e Fatima Trotta. Le puntate dovrebbero essere sei. Sono state ridotte in quanto lo show avrebbe dovuto iniziare a marzo ma è stato bloccato dall’emergenza sanitaria.

Il palinsesto di Rai 3

Rai 3 propone uno dei gioielli di famiglia, ovvero Storie maledette. La conduttrice e ideatrice del programma Franca Leosini torna sulla terza rete, attualmente diretta da Franco Di Mare, con tre nuove puntate. Come sempre la Leosini intervista alla sua maniera persone che sono state al centro dell’attenzione dei media per i reati commessi.

L’11 giugno invece Rai 3 propone la terza edizione del programma Ogni cosa è illuminata. Sono complessivamente quattro puntate condotte da Camila Raznovich in prime time. Il fine è di approfondire il rapporto tra natura e ambiente alla luce dei tragici fatti seguiti all’emergenza coronavirus.