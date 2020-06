Nuova settimana per L’Eredità e dal 2 giugno sono arrivati sei nuovi ex campioni. Tutti provengono dalle edizioni precedenti del game show in onda su Rai 1 nella fascia preserale. Attualmente il padrone di casa è Flavio Insinna. I partecipanti giocano per beneficenza. Il montepremi, eventualmente vinto, è devoluto in beneficenza. Questa settimana le cifre vanno all’associazione Dire, Donne in rete contro la violenza.

Insinna ricorda che nel periodo della quarantena i casi di violenza sulle donne sono aumentati dell’80 per cento.

L’Eredità 2 giugno nuovi ex campioni – chi sono

Anche questa volta i nuovi ex campioni vengono da Roma, pri

Alessandro viene da Roma. E’ stato campione nel marzo 2014, è consulente nel settore energetico ed è laureato in Scienze della pubblica amministrazione con un master in business dei dati.

Roberta, da Vasto ma vive a Roma e lavora come architetto. Vive con il suo migliore amico Giovanni, con il quale ha condiviso la quarantena. Essendo appassionata di fotografia, Giovanni è stato suo modello nel periodo del lockdown.

Isabella è stata campionessa nel 2019. E’ architetto e insegna Storia dell’arte e designer in un liceo di Roma. Nel periodo del lookdown ha fatto lezioni on line con insegnamento a distanza.

Alessandra da Roma è stata campionessa nel 2016. Attualmente è assistente di direzione di una multinazionale di distribuzione cinematografica. La sua specifica funzione è assistente di un amministratore delegato.

Giacomo da Roma ha partecipato all’edizione del 2019. E’ uno psicologo del lavoro. Convive con la compagna Antonella da 23 anni. Ha due figlie, Flaminia e Lucia e suona la batteria.

Sabrina da Magliano Sabina, campionessa nel 2013 senza portafoglio. E’ una ristoratrice, gestisce un locale insieme alla sorella. Ed hanno sofferto del lungo periodo di lockdown. La loro cucine è un mix delle tradizioni umbre e romane.

Primo campione, Alessandro senza portafoglio

Alessandro da Roma è riuscito ad arrivare alla ghigliottina con la somma di 190 mila euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato una sola volta. Ma non è riuscito a individuare la parola che doveva unire tutte le altre cinque,

Le parole della ghigliottina erano: Vita, Digitale, Prova, Genio, Completo. Il termine da indovinare era Artista,

Alessandro da Roma, però, aveva scritto Lampada.

I nuovi ex partecipanti restano in gioco fino a domenica prossima