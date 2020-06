Fratelli di Crozza torna in onda in prima serata venerdì 5 giugno alle 21:25. Il programma è in diretta dagli studi di Milano. A seguito delle disposizioni governative, la puntata del one-man show anche questa volta, è in onda senza pubblico in studio.

L’appuntamento è sul Nove e in live streaming su Dplay.

Fratelli di Crozza 5 giugno- anticipazioni parodie e monologhi

In Fratelli di Crozza, anche questa sera, come sempre, il comico genovese affronta i principali argomenti legati stretta attualità politica e sociale. Vengono proposte nuove canzoni riadattate per le tematiche della puntata e inerenti a quanto sta accadendo intorno a noi in un periodo così delicato. Alcuni monologhi del padrone di casa sono dedicati all’apertura dell’Italia lo scorso 3 giugno. Sul Liberi tutti Crozza punta la sua pungente ironia. E documenta, alla sua maniera, le manovre in atto per cercare di salvare l’economia italiana, purtroppo, allo stremo, dopo il lungo lockdown.

Maurizio Crozza continua con le sue maschere. E questa sera propone altre parodie dopo quella del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Una imitazione divenuta subito virale in rete come altre precedenti. Immancabile Vittorio Feltri che torna a sentenziare alla sua maniera grazie alla parodia di Maurizio Crozza.

Fratelli di Crozza gli ascolti

Da registrare il record di ascolti realizzato dalla puntata di Fratelli di Crozza la scorsa settimana. Il risultato dell’Auditel ha assegnato a Nove oltre un milione 2 400 mila telespettatori con il 5.6% di share. Questa sera il comico genovese punta a bissare l’ottimo risultato.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi,

Su Dplay (dplay.com – o su App Store o Google Play) è possibile rivedere tutte le parodie proposte nelle scorse puntate.

Ecco i riferimenti web del programma

DPLAY: www.dplay.com/fratelli-di-crozza – FACEBOOK: www.facebook.com/fratellidicrozza

TWITTER: @FratelliCrozza – INSTAGRAM: @FratelliDiCrozza