Ascolti Tv giovedì 4 giugno 2020. Esordio al ribasso per la replica della quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Su Rete 4 la puntata di Dritto e Rovescio raggiunge l’8% di share. Al 10.8% le nuove puntate di New Amsterdam 2. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv giovedì 4 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 5 ha ottenuto 2.671.000 con 12%

Su Rai 2 Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno: 932.000 con 3.8%

Su Rai 3 Opera senza Autore: 1.429.000 spettatori con 6.4%

Su Canale 5 New Amsterdam: 2.439.000 con 10.8%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.472.000 telespettatori con 8%

Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò: 1.695.000 persone con 5.7%

Su La 7 PiazzaPulita Speciale ha registrato 1.096.000 spettatori con 4.9%.

Su TV8 Sole, Cuore & Amore: 348.000 telespettatori con 1.4%

Su NOVE Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta: 586.000 spettatori con 2.9%

Ascolti Tv giovedì 4 giugno 2020, la fascia preserale Tempesta d’amore sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.684.000 con 18.1%. L’Eredità: 4.080.000 con 21.7% Su Rai 2 Bull 995.000 con 4.5% Su Rai 3 Blob segna 1.054.000 telespettatori con 4.8% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.777.000 con 12.5%. Avanti un Altro! 2.954.000 con 16.3% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 825.000 spettatori con 3.8% Su La 7 Drop Dead Diva ha segnato 186.000 con 1.1%. Su TV8 Cuochi d’Italia: 347.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Sono le Venti: 237.000 persone con 1.1% Ascolti Tv giovedì 4 giugno 2020, l’access prime time Geo – Vacanze italiane al 3.8% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.238.000 con 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.141.000 spettatori con 4.4% Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane: 902.000 persone con 3.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.695.000 spettatori con 18.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.216.000 con 4.9% e 1.247.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI: 1.211.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo: 1.995.000 telespettatori con 7.8% Su TV8 Guess my Age: 541.000 spettatori con 2.1% di share Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco: 349.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 4, daytime mattutino

Bassi gli ascolti di Diario di casa

Su Rai 1 Italia Sì! Giorno per Giorno: 956.000 con 13.7%

Su Rai 2 Diario di Casa: 82.000 con 1.3%

Su Rai 3 Agorà: 514.000 con 8.1%. Mi Manda RaiTre: 343.000 con 5.5%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 821.000 con 13.1% e 685.000 con 11%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 171.000 con 2.1% e 225.000 con 1.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 486.000 con 6.3%; 601.000 con 4.9% e 557.000 con 3.3%

Ascolti Tv giovedì 4, day time pomeridiano

Io e te con Diaco cala sotto il 9%. Sempre bassi gli ascolti di Italia che fa

Su Rai 1 Io e Te: 1.361.000 con 8.8%. La Vita in Diretta: 1.862.000 con 15.1%

Su Rai 2 Detto Fatto: 671.000 con 4.6%. L’Italia che Fa 425.000 con 3.7%

Su Rai 3 #Maestri: 540.000 con 4.1%. Geo 1.159.000 con 9.3%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.956.000 con 20.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 855.000 con 5.4%.

Su La 7 Tagadà: 406.000 con 3%. Tagadoc 182.000 con 1.5%

Su TV8 Vite da Copertina: 209.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv giovedì 4, seconda serata

Bruno Vespa ha la meglio su Maurizio Costanzo

Su Rai 1 Porta a Porta: 896.000 con 9.6%.

Su Rai 2 Killing Season: 397.000 spettatori con 2.7%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 479.000 con 5.4%

Su Canale 5 L’Intervista: 778.000 con 6.5%.

Su Rete 4 Liberate mio Marito: 177.000 spettatori con 3.7%