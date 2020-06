Stasera in Tv 7 giugno 2020. Continuano le repliche di Non dirlo al mio capo su Rai 1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Canale 5 si affida a Live – Non è la D’Urso. E torna su La7 anche Massimo Giletti con una nuova puntata di Non è L’Arena. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in Tv 7 giugno 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola, I soliti sospetti. Lisa (Vanessa Incontrada) ha l’opportunità di scoprire chi era l’amante del marito e medita vendetta. Enrico (Lino Guanciale) assume la difesa di una compagnia aerea, responsabile di un incidente. A seguire, Tentazioni inattese.

Su Raitre, alle 21.20, Storie maledette. Franca Leosini dedica l’apertura della nuova stagione all’omicidio di Dina Dore, avvenuto nel 2006 a Gavoi, in Sardegna. La donna, 37 anni e madre di una bimba di 8 mesi, era sposata con il dentista Francesco Rocca, mandante dell’omicidio. Il cadavere di Dina fu ritrovato nel portabagagli dell’auto della donna.

Su Rai Premium, alle 21.20, il varietà Facciamo che io ero – Un’altra volta. Rivediamo il meglio dello show condotto nel 2017 da Virginia Raffaele con la partecipazione di Fabio De Luigi. Una carrellata di sketch, imitazioni e duetti con la complicità di tanti illustri ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Penultimo appuntamento della stagione con Barbara d’Urso, che anche stasera prende spunto dall’emergenza sanitaria per raccontare storie di gente comune alle prese con i cambiamenti provocati dalla pandemia. Spazio inoltre alla cronaca rosa e alle vicende delle celebrità più amate.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Penultimo appuntamento con il talk di Massimo Giletti. Anche stasera approfondimenti legati ai temi d’attualità e alla situazione politica ed economica del nostro Paese.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella torna a Miami per incontrare 3 italiani che vi risiedono, concorrenti della sfida, che lo portano a mangiare nel ristorante dove ritrovano il sapore di casa. Protagoniste della sfida di oggi le trattorie casalinghe.

Stasera in Tv 7 giugno 2020 film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1964, di Vittorio De Sica, Matrimonio all’italiana, con Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Filumena, stanca di fare da cameriera e amante al ricco Don Domenico, si finge moribonda per farsi sposare. Il piano viene scoperto e lei mette in atto un nuovo stratagemma.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia vera del medico americano Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza, che nella battaglia di Okinawa, nel 1945 durante la 2° Guerra mondiale, salvò 75 uomini senza mai imbracciare un’arma. Alla fine della guerra Doss ricevette la medaglia d’onore dal presidente Truman.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Todd Phillips, Una notte da leoni, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis. Per l’addio al celibato dell’amico Doug (Justin Bartha), Alan (Zac Galifianakis), Stu (Ed Helms) e Phil (Bradley Cooper) lo portano a Las Vegas. Il mattino dopo una notte di baldoria, lo sposo non si trova più, la sua camera d’albergo è in condizioni pietose; inoltre in bagno c’è una tigre.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2015, I delitti del barlume – Aria di mare, con Filippo Timi. Massimo, oberato dai debiti, si è dato all’alcool e la Fusco è stata sostituita dal commissario Tassone. Le indagini sull’omicidio di una ragazza sono l’opportunità per entrambi di riscattarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di Steven Spielberg, Il mondo perduto – Jurassic Park, con Jeff Goldblum. John Hammond, creatore dei dinosauri di Jurassic Park, vuole salvare gli animali dalle grinfie dell’avido nipote. Lo aiutano la paleontologa Sarah e il suo fidanzato Ian.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Tony Gilroy, Michael Clayton, con George Clooney. L’avvocato Clayton falsifica i fatti per i clienti dello studio legale dove lavora. Ma un giorno scopre che i colleghi difendono una multinazionale che produce diserbanti tossici.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2013, di Tommy Wirkola, Hansel & Gretel – Cacciatori di Streghe, con Jeremy Renner, Gemma Arterton. Hansel e Gretel, immuni ai poteri delle streghe, devono catturare la perfida Muriel che vuole sacrificare 12 bambini nella notte della Luna di Sangue.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2003, di Martin Scorsese, The Aviator, con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett. Le vicende, gli amori e la follia dell’eccentrico industriale Howard Hughes. Tra gli Anni 30 e 40, il magnate rivoluzionò lo star system hollywoodiano e il mondo dell’aviazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Barry Sonnenfeld, Una vita da gatto, con Jennifer Garner. Sempre alla ricerca del successo, Tom Brand non trova il tempo di dedicarsi alla famiglia. Un giorno, per uno strano scherzo del destino, si ritrova bloccato nel corpo di un gatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2002, di Yimou Zhang, Hero, con Jet Li, Tony Leung Chiu Wa. Cina, terzo secolo a.C. Un formidabile guerriero viene ricevuto a corte dal re che lo premia per aver sconfitto i suoi nemici. In realtà l’uomo ha in mente un piano segreto.