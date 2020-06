Stasera in tv 9 giugno 2020. La serata di beneficenza Con il cuore – nel nome di Francesco occupa la prima serata di Rai 1. Al timone Carlo Conti. In onda anche le puntate del trittico dell’informazione del martedì composto da #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal Coro su Rete 4 e Di Martedì su La7.

Stasera in tv 9 giugno 2020 – programmi Rai

Carlo Conti è in diretta su Rai 1 dalle 20.30 per la serata di beneficenza Con il cuore – nel nome di Francesco 2020. Da 18 anni i Frati del Sacro Convento di Assisi indicono l’evento di solidarietà finalizzato a raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi. Quest’anno il ricavato è devoluto alle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19. Accanto a Carlo Conti c’è, eccezionalmente, Gianni Morandi.

Il film La fuitina sbagliata va in onda alle 21.20 su Rai 2. Nella commedia recitano come protagonisti Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte il duo comico, nato su internet, I soldi Spicci. Il film ribalta la storia di Romeo e Giulietta, proponendo una coppia in crisi le cui famiglie sono però estremamente legate, tanto da entrare in affari insieme. Così, per i due giovani in procinto di lasciarsi, confessare la verità diventa praticamente impossibile.

Su Rai 3 alle 21.20, nuova puntata di #Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Con la mediazione della conduttrice si affrontano temi inerenti la politica e di stretta attualità, con ospiti in studio o in collegamento.

Stasera in tv 9 giugno 2020 – programmi Mediaset

Fuori dal Coro di Mario Giordano, è in onda alle 21.25 su Rete 4. Ospiti provenienti dal mondo della politica, presenti in studio o in collegamento, discutono di argomenti attuali, ma spesso controversi, che il conduttore affronta con uno stile personale, quasi teatrale.

Su Canale 5 alle 21.20 e alle 22.34 sono trasmesse due nuove puntate della fiction La Cattedrale del Mare. Ci troviamo nel XIV secolo a Barcellona, e il protagonista, Arnau Estanyol, è un servo della gleba che si innalza socialmente fino a divenire barone. I titoli degli episodi sono Vendetta e Condannato.

Puntuale su Italia 1 alle 21.15 il classico appuntamento del martedì con Le Iene Show. Il sito ufficiale Iene.it propone, come di consueto, alcune anticipazioni dei servizi, insieme a diverse clip esclusive visibili solo in streaming su internet. Sempre attraverso il sito è possibile rivedere per intero l’ultima puntata andata in onda lo scorso 2 giugno.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La 7 va in onda alle 21.15 il talk condotto da Giovanni Floris: Di Martedì. Numerosi gli ospiti presenti in studio o in collegamento che discutono di argomenti di stringente attualità, inerenti il mondo della politica e dell’economia nazionale e internazionale.

Tv8 propone alle 21.30 Quantum of Solace, film della serie spy-action 007. L’agente segreto britannico James Bond (Daniel Craig) deve scoprire la verità su Vesper, una donna di cui era innamorato, ma che lo ha tradito da tempo. Scopre così un’organizzazione criminale, di cui Vesper fa parte, con piani molto più pericolosi di quanto preventivato.

Infine, alle 21.25 su NOVE va in onda L’acchiappadenti, film di genere fantastico in cui recita l’attore ex wrestler Dwayne Johnson. Nel film interpreta Derek, un giocatore di Hockey talmente violento da meritare il soprannome di acchiappadenti, tanti sono quelli che ha fatto saltare ai giocatori avversari. Ma quando Derek infrange i sogni di un bambino suo fan, viene trasformato per punizione in una vera fatina dei denti, con tanto di bacchetta e ali.

I film in onda su Sky Cinema

Sul Canale 305 di Sky Cinema va in onda alle 21.00 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Il film racconta gli avvenimenti che precedono la trilogia del Signore degli Anelli, in particolare il viaggio affrontato da un giovane Bilbo Beggins. Un viaggio che lo ha portato, alla fine, a possedere l’Anello di Sauron, rubandolo a Smeagol. Si tratta del primo film della trilogia Lo Hobbit.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità è trasmesso sul canale 308 di Sky Cinema alle 21.00. Il film di genere biografico racconta la vita del celebre pittore, interpretato da Willem Dafoe. La vita dell’artista è stata breve e tormentata, sostenuta solo dalla forza di volontà del fratello di Van Gogh, Theo, e dall’amicizia con Paul Gauguin.