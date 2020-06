Palinsesti Rai autunno 2020

Grandi manovre da parte delle reti Rai per la preparazione dei palinsesti autunno 2020. Molte le novità che, in particolare, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha in cantiere.

Intanto l’attenzione è puntata soprattutto sul daytime pomeridiano di Rai 1.

Palinsesti autunno 2020 – i programmi di Rai 1

Cominciamo da UnoMattina che cambia ambedue conduttori. Non ci saranno più Valentina Bisti e Roberto Poletti. Le grandi manovre per questa fascia oraria sono ancora in corso. Ma come conduttrice femminile potrebbe esserci la giornalista Monica Giandotti, che prenderebbe il posto di Valentina Bisti. Invece Roberto Poletti verrebbe sostituito da Marco Frittella giornalista del Tg1. Per Poletti invece sembrerebbe aperta la strada per Rai 3. Nelle ultime ore si profila anche la presenza di Giorgia Cardinaletti.

Un altro problema da risolvere per Rai 1 è rappresentato dal daytime pomeridiano. Con l’abbandono di Caterina Balivo e la cancellazione di Vieni da me, si pone il problema della sostituzione. Al momento in cui scriviamo il candidato più accreditato per la fascia oraria dalle 14:00 alle 15:40 è Alessandro Greco. Il conduttore potrebbe tornare sulla prima rete con il programma Zero e Lode che era andato già in onda prima dell’arrivo di Caterina Balivo nella stessa fascia oraria.

Per quanto riguarda il daytime del mezzogiorno La Prova del Cuoco, dopo 19 anni di onorata carriera chiude definitivamente. Ma torna Antonella Clerici. Infatti è molto accreditata la sua presenza in un programma a metà strada tra l’intrattenimento e la cucina che dovrebbe svolgersi proprio nella residenza di campagna della conduttrice, ovvero ad Arquata Scrivia.

La conduttrice che aveva creato La Prova del Cuoco, adesso la distrugge per dare vita a questa nuova proposta.

Il palinsesto pomeridiano di Rai 1 prevede la nuova edizione de La Vita in diretta. Per adesso però alla conduzione torna soltanto Alberto Matano. Un’altra conferma è l’assenza di Lorella Cuccarini che non sarà presente in autunno. Per adesso è confermato solo Matano. Ma potrebbe essere accompagnato da una presenza femminile che il direttore di rete Stefano Coletta non ha ancora individuato.

Gli altri programmi

Per quanto riguarda la fascia preserale di Rai 1 torna L’Eredità con la conduzione di Flavio Insinna. Invece nel daytime pomeridiano del sabato di Rai 1 è confermato il programma Italia Sì di Marco Liorni. Dalle notizie in nostro possesso, Marco Liorni ha concordato con Rai 1 soltanto Italia Sì nel daytime del sabato. Ricordiamo che il conduttore gestisce dal 29 giugno l’edizione 2020 di Reazione a Catena.

Passiamo alla prima serata autunnale. La prima notizia è il ritorno di Ballando con le stelle al sabato sera. Sarà un’edizione particolare nel rispetto delle regole anti covid-19. Torna anche Carlo Conti con l’edizione 2020 di Tale e Quale Show. La collocazione dovrebbe essere la stessa del passato ovvero il venerdì in prime time.

Un’ultima indiscrezione: è possibile che nel palinsesto di Rai 1 dell’autunno, in prima o in seconda serata, sia contemplata anche la presenza di Alberto Matano.

Palinsesti autunno 2020 – i programmi di Rai 3

Grandi manovre anche a Rai 3. Intanto si sta cercando uno slot per Roberto Poletti che è molto stimato dal nuovo direttore Franco Di Mare. Altra ipotesi al vaglio è la presenza di Benedetta Rinaldi che potrebbe arrivare alla conduzione di Mi Manda Raitre. Federica Sciarelli sarebbe destinata alla conduzione di un programma di politica nella collocazione del prime time del venerdì.

Ad Agorà arriverebbe Luisella Costamagna. La conduttrice storica Serena Bortone potrebbe traslocare su Rai 1.

C’è anche l’ipotesi di Eleonora Daniele al posto di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto? Naturalmente a questo progetto si sta ancora lavorando alacremente.