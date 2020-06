A partire da martedì 16 giugno 2020, Fatima Trotta e Stefano De Martino tornano al timone di Made in Sud. L’appuntamento è alle 21.25 su Rai 2. Il comic show, dopo il rinvio per il lockdown, è all’esordio tra conferme e novità.

Infatti Made in Sud parte in netto ritardo rispetto alla data inizialmente fissata. La messa in onda, prevista per fine marzo, è stata annullata. E al suo posto sono andate in onda le repliche di Stasera tutto è possibile, condotto sempre dall’ex ballerino di Amici.

Made In Sud 2020 Le novità

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per il Covid-19, Made in Sud ha introdotto importanti novità. L’Auditorium della Rai di Napoli, da dove viene trasmesso lo show,è completamente vuoto. Ai tempi del Coronavirus, come è già accaduto in altre trasmissioni, anche Made in Sud andrà in onda senza pubblico.

La nuova sfida per i comici è strappare un sorriso ai telespettatori senza contare sul feedback diretto della platea, aspetto fondamentale di un programma comico. Un impegno importante perché è il pubblico con il proprio gradimento a comunicare ai comici la giusta carica.

Inoltre i protagonisti devono mantenere il distanziamento sociale. E per tale ragione gli autori hanno dovuto rivedere gli sketch che, lo scorso anno, avevano riscosso un buon gradimento. Non possono essere riproposte le scene dei primi appuntamenti sulle panchine (dove si è seduti l’uno accanto all’altro) o gli incontri sul letto matrimoniale del dating Ungrassed! di Peppe e Rosaria.

Manca anche il corpo di ballo. A Fatima Trotta e Stefano De Martino il compito di riempire questi spazi con nuove gag.

Arena, Da Vinci, Avitabile entrano nel cast

Da martedì 16 giugno, alcune new entry fanno parte del cast di Made in Sud 2020. Si tratta del comico Lello Arena e del musicista di fama internazionale Enzo Avitabile. Presenza fissa di tutte le puntate anche l’artista napoletano Sal Da Vinci con il quale vengono realizzati siparietti comici musicali. Ogni settimana è previsto un cantante differente che si presta al medesimo compito: portare la comicità in musica.

I tre artisti partenopei sono già noti al pubblico di Rai 2, in quanto nelle passate edizioni avevano partecipato a Made in Sud in qualità di ospiti. Quest’anno invece si alternano sul palco nel corso delle sei puntate previste.

Oltre alle nuove presenze, i telespettatori ritrovano i protagonisti del passato. Tornano Gli Arteteca, I ditelo voi, Ciro Giustiniani, Tommaso Terrafino, Beppe Iodice, Francesco Paolantoni, Nello Iorio. E ancora Paolo Caiazzo, Maria Bolignano, il duo siciliano Matranga e Minafò, Mino Abbauccio e tanti altri.

Lo show di Nando Mormone è prodotto dalla Rai, in collaborazione con la Tunnel edizioni. La sigla di Made in Sud è firmata da Frank Carpentieri.