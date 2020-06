Stasera in tv 15 giugno 2020. Proseguono le repliche dei tv movie de Il giovane Montalbano su Rai 1 e di Emigratis su Italia 1. Canale 5 propone la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione prevista per sabato 13 giugno e spostata per evitare lo scontro con la Coppa Italia. Ecco nei dettagli la programmazione.’

Stasera in tv 15 giugno 2020 – programmi Rai

Rai 1 alle 21.15 la replica del Tv movie Ritorno alle origini della serie Il giovane Montalbano. Il commissario indaga sul rapimento di una bambina quando arriva Mimì Augello con il ruolo di vice-commissario di Vigata. Augello inizia a corteggiare Livia, una ragazza di Genova che collabora alle indagini e avrà un ruolo fondamentale nella storia personale di Salvo Montalbano.

Alle 21.20 va in onda su Rai 2 il film Tutte lo vogliono, con Enrico Brignano. Si tratta di una classica commedia degli equivoci, che racconta di Chiara, food designer indecisa su chi frequentare fra Raffaello, primo amore e amico d’infanzia ritrovato, e Orazio, un affascinante sciampista per cani.

Su Rai 3 alle 21.20 viene trasmesso il film Sol Levante. Nel thriller tecnologico con Sean Connery e Wesley Snipes, due poliziotti indagano sull’assassinio di una squillo strangolata durante una festa organizzata da una potente società giapponese. Fra pressioni politiche ed economiche, per i due sarà difficile portare a galla la verità sull’omicidio.

Stasera in tv 15 giugno 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 è in onda alle 21.25 una nuova puntata del talk del lunedì Quarta Repubblica. Con il conduttore Nicola Porro ci sono, come di consueto numerosi ospiti, sia in studio che in collegamento, per dialogare su argomenti di attualità, politica ed economia nazionale.

Canale 5 propone alle 21.20 una puntata in replica della settima stagione di Ciao Darwin – La Resurrezione, con Paolo Bonolis e Luica Laurenti. Gli schieramenti che si contrappongono, mettendosi alla prova con prove tanto mentali quanto fisiche, sono Spirito e Carne.

Italia 1 trasmette alle 21.25 le repliche del programma Emigratis. Pio e Amedeo viaggiano in Europa con una missione: scroccare pranzi, cene e pernottamenti ai Vip che incontrano una volta giunti a destinazione. Mettendoli spesso in imbarazzo con eccessi e sregolatezze.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 è trasmesso alle 21.15 uno speciale di L’aria che tira. Nel talk condotto da Myrta Merlino vari esperti di economia rispondono alle domande su speculazione, crisi e debito pubblico che vengono proposte loro in studio. Il programma, di norma, va in onda nella fascia mattutina, alle 11.00.

Alle 21.30 su TV8 va in onda il film Karate Kid: Per vincere domani. Il primo capitolo della saga cult sulle arti marziali racconta di Daniel (Daniel-San se preferite), giovane appena trasferitosi a Los Angeles, subito tormentato da un gruppo di bulli esperti nel karate. Con l’aiuto di un maestro ritiratosi a vita privata, Miyagi, Daniel impara a combattere. Ma soprattutto comprende la differenza fra combattere per attaccare, e combattere per difendersi.

Infine, su Canale NOVE viene trasmessa la seconda puntata della prima stagione di Profiling. La serie tv di genere poliziesco ambientata a Parigi, ha come protagonista Chloe Saint–Laurent, una profiler. La donna collabora con il detective Matthieu Perac per risolve i casi più intricati proposti alla polizia di Parigi.

I film in onda su Sky Cinema

Sky cinema canale 305 propone l’originale film Action-Splatter, estremamente violento, Hardcore!. La pellicola è girata interamente in prima persona, con una telecamera fissata sulla testa dello stuntman protagonista. L’impressione, per lo spettatore, è di vivere un videogioco, più che un film. La trama racconta di Henry, che dopo un incidente si risveglia come cyborg e deve inseguire il cattivo di turno, lo spietato Akan, che rapisce sua moglie per attirare Henry in trappola.

Infine su Sky Cinema, canale 313, è proposto alle 21.15 Il Cavaliere Oscuro. Il secondo capitolo della trilogia noir-action diretta da Christopher Nolan racconta la lotta mentale e fisica fra l’eroe di Gotham City, Batman, e il suo arcinemico Joker, interpretato da un indimenticabile Heat Ledger. L’attore è deceduto poco dopo le riprese del film, ultimo di una sfortunata serie di interpreti del nemico di Batman scomparsi poco dopo la loro performance. Tanto che nell’ambiente si guarda con timore alla parte del pagliaccio folle di Gotham.