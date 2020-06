Top Dieci di Carlo Conti esordisce questa sera, domenica 14 giugno, in diretta su Rai 1 dalle 21.25. Nel nuovo show del presentatore toscano, due squadre di celebrità si sfidano sulle classifiche storiche della cultura pop italiana. Il programma sancisce il ritorno definitivo degli spettacoli di prima serata sulla prima rete Rai. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Top Dieci diretta 14 giugno – Il nuovo show di Carlo Conti su Rai 1

Top Dieci, il nuovo show di Carlo Conti, debutta con la sfida tra la squadra di Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani e quella con Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica.

Mentre, gli ospiti della diretta del 14 giugno sono l’Allenatore della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, e Massimo Ranieri.

La sfida simbolica tra i due team è un gioco per scandagliare la cultura pop italiana degli ultimi settant’anni e capire com’è cambiato il nostro paese. Le domande ruotano attorno alle hit parade dei diversi anni. I protagonisti devono indovinare, ad esempio, quale nome proprio è stato maggiormente utilizzato nel 1960. Oppure, quali album hanno venduto di più nel 1985 o gli oggetti più dimenticati sui mezzi pubblici.

Inoltre, il pubblico da casa può costruire la sua classifica su un argomento indicato da Carlo Conti ad inizio puntata. Gli hashtag da utilizzare sono #TopDieci e #Classifica.

La diretta del 14 giugno è il primo di quattro appuntamenti previsti per Top Dieci. L’esordio va eccezionalmente in onda di domenica, per lasciare spazio alla Coppa Italia, mentre le altre tre puntate sono collocate al venerdì sera. A partire dal 19 giugno.

Rai 1 prova, così, a rilanciare la sua prima serata, dopo una quarantena segnata dalle repliche.

Top Dieci la diretta del 14 giugno

Carlo Conti apre la diretta di Top Dieci del 14 giugno dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Introduce lo show e parla del quesito social riservato al pubblico da casa: cosa vi è mandato di più durante la quarantena?

Ora, le due squadre. Da un lato i Principi abusivi, Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani. Dall’altro, i Don Matteo, con Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ciascuna, evidentemente, prende il nome dal film e dalla fiction cui i componenti hanno partecipato insieme.

La classifica delle dieci canzoni di maggior successo del 1975 apre la contesa. Una clip racconta gli eventi principali di quell’anno, poi un veloce ricognizione della classifica dalla decima alla quinta posizione. Alle squadre il compito di indovinare le prime cinque.

Le opzioni: Domenico Modugno con Piange il telefono; Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni; Profondo rosso dei Goblin; L’importante è finire di Mina e Tornerò dei Santo California.

I Don Matteo indovinano ben tre posizioni, tra cui la seconda (Mina) e la prima (Claudio Baglioni). Quinti i Santo California, quarti i Goblin, terzo Domenico Modugno.

A ritmi vertiginosi, Carlo Conti introduce anche la seconda classifica: quella dei dieci oggetti più rubati negli alberghi nel 2019.

Presenti tutti i grandi classici del furto in hotel. Asciugamani e accappatoi nelle prime due posizioni, poi grucce, batterie del telecomando, cuscini, coperte.

La seconda classifica riavvicina i Principi abusivi: 8 punti contro i 9 dei Don Matteo.

Ospite Massimo Ranieri