Questa sera, 14 giugno 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 14 giugno 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Interviene il Prof. Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri. “Non è vero che il virus si è indebolito, è sempre quello. Gli studi hanno visto che mutazioni ce ne sono tantissime ma sono neutre o sfavorevoli a noi. Quello che è cambiato concretamente è la malattia, non abbiamo più tanti malati negli ospedali. Il perchè di questo ancora non lo sappiamo. E’ una cosa molto complicata. La pandemia è come un puzzle, se ciascuno guarda un pezzettino non capisce il quadro generale” – afferma.

Remuzzi spiega poi che a suo parere è inutile sanificare superfici in spazi non sottoposti a possibilità di contagio. “Quello che dovete pensare è che sono poche le persone che possono infettare le altre. Il 10% delle persone infetta l’80. Alcuni sono capaci di infettare moltissime persone, mentre altre – con la stessa malattia e gli stessi sintomi – non infettano nessuno”.

Entra in studio Matteo Salvini. Ha con sé la maglia della Polizia penitenziaria, un dono per la D’Urso.

Salvini affronterà stasera cinque cantanti e personaggi dello spettacolo. “Sono gelosissimo perchè ti sei cotonata i capelli per Matteo Salvini e per me no” – svela Costantino Della Gherardesca.

“Ha cambiato look, ormai sembra un politico di Rifondazione Comunista. Ha le Clark marroni e gli occhiali. Sono una persona che pensa ai soldi per poter andare in pensione. Quello che mi preoccupa della sua politica è che si occupa di questioni rionali, di presepi, e mai realmente di economia e di problemi reali del paese” – continua Costantino.

“Le Clark le metto da quando ho 12 anni. Gli occhiali li indosso perchè sono presbite. Questo è un libro che abbiamo fatto sulla riforma più importante dei prossimi anni, la flat tax, taglio di tasse per famiglie e imprese. L’abbiamo approvato lo scorso anno per partite iva fino a 65000 euro. Probabilmente però non l’ha riguardata perchè fatturerà di più. In questo momento stiamo lavorando per non far morire di fame” – risponde Salvini.

Si passa a parlare della Cassa integrazione e del fatto che sono ancora molti gli Italiani che non l’hanno ricevuta e sono in difficoltà.

“La voglio ringraziare perchè qualche tempo fa mi ha difeso in una discussione con Di Maio. Come mai non è più amico di Di Maio? Sembravate così stretti amici. Non pensa che bisognerebbe pensare un po’ anche al mondo della musica?” – osserva Orietta Berti.

“No no, il problema è che in questo momento è che l’Italia (soprattutto in questo momento) ha bisogno di crescere, di correre, di costruire. Penso che se ce la mettiamo tutta possiamo farcela, però c’è bisogno di cantieri, gru, il ponte sullo stretto..i Cinque stelle hanno odio per le opere, per i ponti, per le strade, le autostrade. Fosse per me, visto che i dati sono quelli che ha dato il Professore pochi minuti fa, i nostri bimbi sarebbero già tornati a scuola, avremmo ripreso le attività nei musei. La musica non è in secondo piano, non si può fare finta che la musica, lo spettacolo, siano un gioco. Un paese che pensa a far ripartire prima il campionato di calcio rispetto alle scuole, è un paese che non funziona” – risponde Salvini.

“Sono d’accordo con Salvini, in questo momento di incertezza bisogna avere idee progressiste. Volevo chiedere a Matteo Salvini se è pronto a ricredersi sulle sue posizioni isolazioniste, sovraniste e spesso anche un po’ xenofobe e razziste. Dobbiamo chiuderci al resto del mondo?” – domanda ironicamente Costantino.

“Manca solo fascista e le abbiamo dette tutte. Per me l’Italia e gli Italiani vengono prima di tutto il resto. Se essere sovranista è mettere gli Italiani prima, io dico di sì. In questo momento la gente ha urgenza di lavoro” – risponde Salvini.